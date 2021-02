Casadei: "Para encantarle a la gente tenés que jugar bien"

El Güiri Güiri al Aire conversó con Raúl Casadei, ex jugador del FAS, en un programa de varias anécdotas por el aniversario 17 de El Gráfico y los 74 años del equipo santaneco.

"El avión" Casadei destacó que el FAS fue importante en su formación y comentó que le gustaría regresar a El Salvador.

"Siempre voy a estar agradecido a ese país, a Santa Ana y al FAS porque fue parte de mi formación y de esas cosas uno no se olvida", fue la primera valoración de Casadei desde Argentina.

Sobre ese FAS, Casadei mencionó que se fue orgulloso de ser parte de ese grupo y que el equipo santaneco tenía jugadores propios. "Silva, David Cabrera, Piscuchita y toda esa calidad de jugadores nos recibió a nosotros y nos acoplamos a ellos. Eran jugadores de gran jerarquía, eran jugadores de selección".

Marcelo Betancourt preguntó a Casadei cómo era la relación de ese FAS con la afición.

"A veces en el fútbol para encantarle a la gente no alcanza con ganar, para encantarle tenés que jugar bien y nosotros llegamos a jugar bien...Teníamos un idilio muy grande con la gente, yo me saludaba con todo el mundo y había familias que yo me paraba a tomar mate que no era tradicional de allá sino era tradicional mío", explicó el argentino.

"El momento del FAS era bueno, pero para la gente de hoy el momento no es bueno, la afición cuestiona a los jugadores, nosotros tuvimos a la gente viviendo más pasión y el idilio era más grande", recalcó.

El Avión también habló sobre los 41 años del juego en el Cuscatlán ante Olimpia de Paraguay, duelo en el que marcó dos goles que al final terminó con empate de 3-3.

"Veníamos muy bien, veníamos de eliminar a los Tigres de México y futbolísticamente estábamos bien. Me acuerdo que hicimos un partido extraordinario, los jugadores de Olimpia que habían salido campeones del Mundo y decían que el FAS era más equipo que el Malmö de Suecia, veníamos jugando a gran altura y no me extrañó hacer dos goles. Nos quedamos con sabor agrio porque merecíamos el gol del triunfo", dijo Casadei, quien enfatizó que ese juego fue clave para su posterior contratación en Paraguay.

En la plática no podía faltar el tema de Jorge "Mágico" González.

"Yo jugaba segunda punta, sabía jugar por afuera y nos faltaba para consolidar este equipo y lo diferente llegó con Jorge con toda la magia y con todo lo que Jorge tenía. Jorge era un jugador diferente, de otro planeta y no tuve duda de que cuando él se fue al Cádiz iba a triunfar".

Casadei agregó que el Mágico tuvo las condiciones para jugar con Maradona. "Jorge era un tipo extraordinario...Éramos un equipo importante pero la magia la tenía él, estaba para grandes cosas y nunca me extrañó cuando Diego Maradona dijo que el mejor jugador del mundo estaba en El Salvador:"

La última frase de Casadei en el Güiri fue que "Algún día voy a volver a El Salvador".