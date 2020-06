Casa de entrenador Milton “el Tigana” Meléndez sufrió daños por las lluvia

La casa de Milton “el Tigana” Meléndez, ubicada en el pasaje San José del Barrio El Calvario, San Martín, San Salvador, donde habitan sus padres Francisco Cornejo y María Meléndez, sufrió serios daños por las lluvias ocasionada por la tormenta tropical Cristóbal y está a punto de sucumbir en una cárcava que afecta el final del pasaje, según explicó el entrenador.

Meléndez, asesor deportivo del Alianza, comentó que sus padres están fuera de peligro y que serán evacuados de la zona. “Esta casa es mía, pero ahí tengo viviendo a mis papás, yo crecí en esta casa, somos cinco hermanos, pero ya todos nos fuimos, solo quedaron ellos dos. Justo en nuestra casa hubo un gran derrumbe la noche del viernes, todo fue como a eso de las 10:30 de la noche”.

Sostuvo que desde hace muchos años sufren el problema en el sector “estaba un poco feo, al otro lado donde pasa el agua (quebrada), pero (esta vez) se derrumbó todo, la cárcava, se complicó. La alcaldía desde hace como 15 años están yendo a ver si podían hacer algo con los alcaldes; pasaron los cinco periodos de un alcalde, tres del otro, tres que van del otro y nada”, añadió.

Según el estratega “la única ayuda que dan es plástico. Mis papás están fuera de peligro, llamaron a Protección Civil para que evalúen, nos los queremos llevar (padres), pero no quieren salir de aquí. Evaluarán (autoridades) para ver si pueden quedarse o no”.

La casa de Meléndez “está a unos diez metros de la cárcava”, explicó y considera que las autoridades deben actuar de inmediato.

Antes buscaron ayuda, pero no fueron escuchados, no realizaron obras de mitigación y ahora los vecinos sufren las consecuencias “cuando uno va a buscar ayuda a las alcaldías, nos tienen con mentiras, vienen a ver y ver… desde hace 15 años en el pasaje se pide ayuda por la misma situación, hasta ahorita y más de 15 años y no han atendido el llamado, dicen que no tienen nada que ver, que es el Ministerio de Obras Públicas (MOP) que tiene que venir a ver”.

El mensaje de Meléndez es que “la verdad es que no sé quién tiene que ver (autoridades), pero la verdad es que el llamado es a quien le competa, que venga a ver porque no es solo es mi casa la que se está yendo, son también otras diez casas que sufren peligro de irse en la cárcava”.