Carwash a domicilio, el nuevo emprendimiento de Wilber Saenz

El nuevo preparador de porteros del Jocoro, Wilber Saenz, junto a un grupo de vecinos del pasaje Montoya, de la comunidad Tinetti del centro de San Salvador, realizó esta semana el lanzamiento del emprendimiento lavado de carros a domicilio.

Se trata del “lavado de carros Wilber Saenz”, servicio a domicilio en el área metropolitana de San Salvador, las 24 horas del día.

Según Saenz, con este emprendimiento busca ayudar a los vecinos y amigos de la vecindad “esta idea nace de la necesidad de las personas donde vivo, porque a causa de la pandemia, muchos han quedado sin trabajo. He tomado este desafío no para lucrarme, lo he tomado como un lugar donde las personas que no tienen un trabajo en estos días, puedan venir a mi casa y pueden lavar carro, de esa forma ayudarles”.

Añadió que “he visto muchos amigos, vecinos, compañeros que andan (por la colonia) no hayan qué hacer y tienen familia, tienen hijos, y al abrir este car wash y hacer todo tipo de lavado, les ayudaremos”.

Brindan servicio a domicilio de lavado de carros, autobuses, camiones, lanchas, camionetas y taxis. “Ya compramos las primeras herramientas, este proyecto va iniciando. Hablo con mis vecinos de la colonia del pasaje Montoya y les digo que esta será una fuente de ingreso extra si ellos lo desean, no es obligación. Quien quiera puede llegar y si quiere trabajar, aquí estará el trabajito. No es mucho, pero es algo, a no tener nada”, expuso.

“Primero Dios en el futuro podamos expandirnos y contar con un local propio, en esta zona no hay car wash, estamos innovando con esto de 24 horas los 7 días de la semana. Un car wash a la hora que lo necesite, si es a las 10:00 o a las 11:00 de la noche, iremos a hacerlo sin problema, ya sea en nuestra casa o a domicilio”, añadió.

Saenz inició su carrera como preparador de porteros en el equipo Universidad de El Salvador en el año 2015; luego, pasó al Chalatenango bajo la dirección técnica del entrenador Ricardo Serrano, William Renderos y Melvin Portillo; también formó parte del cuerpo técnico del Jocoro, Sonsonate y Once Deportivo.

Para el Apertura 2020, llega como nuevo preparador de porteros del Jocoro, del entrenador Carlos Romero.

FUTURO

Para este reconocido preparador de porteros de la primera división, este nuevo trabajo puede ser la vía de ingresos económicos en el futuro y por eso se proyecta establecerse en un local propio.

También es una alternativa ante la posibilidad que no se dispute el próximo Apertura 2020 de la primera división “fuente de ingreso en el futuro, se trata de ayudarnos, aquí no se sabe, supimos cuando inició, pero cuándo va a terminar, no lo sabemos, Este negocio nos ayudará bastante, primeramente Dios el negocio crezca y tengamos mucho gente que ayudemos, siempre pienso en el bien de las familias”.

“Nos pueden buscar en el Pasaje Montoya, contiguo a la Comunidad Tinetti y Comunidad San Francisco, San Salvador, estamos para servirles”, concluyó.