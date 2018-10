Carvajal recuerda el día en que Neymar jugó en la cantera del Real Madrid

El lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal, contó en una entrevista con la revista Líbero cómo vivieron en la capital española la breve estadía de Neymar en la cantera merengue, hace más de una década.

Corría el año 2006 y Neymar, a sus 14 años, llegó a una prueba de 10 días junto a los canteranos del equipo, y entre ellos estaba el "2" del Madrid.

"Todos los compañeros estábamos muy contentos de que se quedara, incluso le manteamos, pero al final no pudo ser", contó Dani, sobre el periodo en el que el talentoso brasileño puso pie en Valdebebas.

Pese a que Neymar se fue, su marca quedó en los ojeadores del conjunto madrileño.

"Yo lo estaba viendo desde la grada y era especial. Era un chico que el primer toque que tuvo ya iba a por el defensa. Y eso es muy difícil de encontrar en las primeras pruebas. La primera que tuvo fue a encarar al lateral derecho que tenía enfrente y el pobre le vio pasar como un avión", dijo a Goal uno de sus entrenadores en ese entonces, Iñaki Beni.

Por su parte, el encargado de hacer el informe sobre Neymar en Valdebebas, Jesús Gutiérrez, comentó que estaba claro que el Real Madrid intentó fichar al astro brasileño.

"Se comenta que el Real Madrid le ofreció la posibilidad de quedarse y firmar un contrato, y al parecer... es que el padre debió coger esa oferta del Madrid y enseñarla en Brasil. Por lo que se cuenta, el presidente del Santos dijo: ‘vuélvete para Brasil que te buscamos algo similar’. No sé si le mejorarían la oferta o qué, pero el Real Madrid quiso fichar a Neymar, y si no lo hizo, no fue por ningún tipo de error", contó Gutiérrez a Goal.