Cartagena, cerca de debutar con la selección

El técnico Hugo Pérez, en declaraciones a El Gráfico TV mencionó que existe la posibilidad de que Melvin Cartagena salga de titular frente a San Cristóbal y Nieves en las eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Cartagena viajó con la selección al país caribeño en lugar de Isaac Portillo, quien fue suspendido para el partido de ida por acumulación de tarjetas amarillas.

“Si lo traje (a Cartagena) es porque pienso que es buen jugador, de lo contrario no lo traigo. Y ustedes saben que Portillo está suspendido y Orellana está golpeado. Portillo ha hecho un gran trabajo, la verdad me ha gustado el trabajo que ha hecho. Pero a Cartagena lo conozco también. Si opto porque juegue lo vamos a ayudar porque este es un equipo y no va a estar él solo jugando de seis”, declaró Pérez.