Carrasco: "¿La Liga? Nosotros pensamos en el partido a partido"

El extremo belga del Atlético de Madrid Yannick Carrasco, autor del gol que le dio la victoria a su equipo este sábado contra el Barcelona (1-0), aseguró al ser preguntado por si el conjunto rojiblanco es candidato al título de LaLiga Santander que su equipo "piensa en el partido a partido".



"Nosotros pensamos en el partido a partido y vamos a ver lo que pasa, pensamos en la 'Champions' y a prepararnos para ella", señaló el autor del gol rojiblanco a 'Movistar LaLiga', justo antes del descanso, en un contragolpe en el que sorteó al portero alemán Marc-André Ter Stegen en el mediocampo y chutó a portería vacía.



Carrasco se mostró "muy contento" de lograr la primera victoria liguera del Atlético contra el Barcelona en los ocho años y medio del argentino Diego Pablo Simeone en el equipo. "Es verdad que hace tiempo que no ganamos al Barça, seguimos luchando, el equipo está bien, seguimos trabajando y ahora pensamos en la Champions", dijo.



El extremo belga se situó como lateral izquierdo cuando el Atlético tenía que defender, una posición que reconoció es "un poco defensiva" para lo que es habitual en él. "Estoy acostumbrado con la selección a jugar de carrilero, no es un puesto nuevo para mí, y he intentado darlo todo para el equipo", añadió.



Aunque el Atlético trenzó varias jugadas de ataque, fue a través del contragolpe como llegó el tanto.



"Es verdad que este año jugamos un poco más, pero también tenemos el aspecto defensivo y jugar al contraataque, y así hemos podido marcar hoy. Tuvimos pausa en el juego, defendimos en bloque y cuando tenemos la pelota lo que hacemos es circular para que se canse el otro equipo", argumentó el autor del gol de la victoria rojiblanca. EFE