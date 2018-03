“Carpio pitó el juego por su experiencia”

La comisión de árbitros de la Federación Salvadoreña de FESFUT aseguró que la designación del juez Jaime Ahid Carpio para el juego de anoche entre FAS y Alianza por la jornada seis del Clausura 2018 fue exclusivamente por su experiencia referil que lo ha conducido en el pasado a dirigir dos finales de liga, así lo expresó telefónicamente el vicepresidente de dicho ente colaborador de la FESFUT, Joaquín Waldo Polío.

El ex árbitro escarapela FIFA no pudo analizar la labor referil de Carpio Mejía a raíz que dicha comisión y el resto del panel arbitral de la liga mayor estaban reunidos en la FESFUT para determinar las cuartetas arbitrales de la jornada siete a celebrarse este fin de semana.

Polío admitió que “no puedo evaluar la labor de Jaime Carpio porque como todos los jueves la comisión en pleno se reune con los árbitros de las tres ligas para dar a conocer los nombramientos arbitrales, por lo que no puedo decir nada al respecto porque desconozco los hechos, no vimos el partido, sí me enteré después a través de los medios deportivos que hubo siete expulsados y que el partido no concluyó porque FAS quedó con inferioridad numérica de jugadores en la cancha, ni yo ni ningún miembro de la comisión”.

Pero el vicepresidente de la comisión de árbitros sí confirmó que la designación de Carpio Mejía fue por su experiencia referil. “La comisión miró la experiencia y la capacidad de Jaime Carpio para que dirigiera esa clase de partidos, ustedes como prensa deportiva saben bien que Carpio no es un novato, ha dirigidos dos finales de liga y por algo será”, destacó.

“No es un principiante, con una experiencia enorme, no puedo valorar los fallos que tuvo en ese partido porque aún no he hablado con él, lo haré más tarde para formarme una idea de su labor. No sé porqué, por la experiencia que tengo, pero entiendo que ningún jugador te llegará a reclamar con palabras bonitas, pero es algo que debo hablar con él luego que entregue su informe y que lo podamos leer para tener una idea clara de lo que sucedió”, indicó el ex árbitro nacional.

El ex árbitro internacional aseveró que “debemos hablar antes con Jaime (Carpio) para que nos ilustre los hechos, deseo que él haga sin presiones su informe arbitral, que tome todo el día para hacerlo y entregarlo a fin que podamos hablar después con él o lo hacemos el lunes en la reunión de costumbre para analizar su actuación”, acotó.