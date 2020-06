Carlos Solito: "La preparación es muy importante para todos los entrenadores"

Carlos Solito, preparador físico del Municipal Limeño, aprovechó la pausa en el fútbol salvadoreño por la cuarentena domiciliar decretada por la pandemia de coronavirus, para realizar estudios en línea. Se aplicó en tres cursos impartidos por experimentados entrenadores y preparadores físicos internacionales y superó todas las pruebas.

Solito es un experto preparador físico y entrenador certificado, que inició su carrera en el Juventud Retalteca de la Liga Nacional de Guatemala (primera división) en el año 2011, también dirigió en liga nacional (segunda) y luego emigró a El Salvador para trabajar con el Once Municipal, en el año 2013.

Desde el año 2013, se ha mantenido en equipos del circuito mayor conformando cuerpo técnico con Rubén Alonso, Misael Alfaro, Juan Sarulyte, entre otros.

La pandemia llegó y fue el momento de dedicarse al estudio desde casa, para fortalecer sus conocimientos “tengo unos amigos entrenadores de Guatemala y ellos están de cerca de las capacitaciones virtuales que se imparten, compartieron esas publicaciones (en redes sociales) y apliqué. Me metí a la página editorial de Entrenar Fútbol que maneja Javier López, un entrenador español, él coordina todas las conferencias”, sostuvo.

“La táctica en el fútbol” fue la capacitación dividida en tres etapas que cursó con éxito Solito “me capacité aprovechando esta pausa, estos cursos fueron impartidos por reconocidos entrenadores, entre estos, el profesor Ramón Maradiaga, y preparados físicos de países de Sudamérica y México”, dijo.

La primera fase la cursó el 30 y 31 de mayo pasado, impartida por Alejandro Larrea, asistente técnico de la selección de Costa Rica que participó en el Mundial Rusia 2018; el ex seleccionado de Honduras, Guatemala y El Salvador, Ramón Maradiaga; Robert Siboldi, director técnico del Cruz Azul de México y Alejandro Capuccio, director técnico del Club Atlético Rentistas de Uruguay.

La segunda la recibió del 12 al 14 de junio y fue impartida por Amarín Villatoro, técnico de la selección de Guatemala; Hernán Cristante, ex entrenador del Toluca de México, Gustavo Ferreyra, técnico de la selección sub-23 de Uruguay; Luis Canay, preparador físico del Chivas de México, entre otros.

Mientras que la tercera, la cumplió el 6 y 7 de junio, impartida por Luis Suárez, ex entrenador de la selección de Ecuador; Enrique Borreli, coordinador general de Newell’s Old Boys de Argentina; Hermes Desio, ex coordinador general de selecciones menores de Argentina y el preparador físico del Comunicaciones de Guatemala, Polo Posada.

Aseguró que fueron cursos exigentes “hacen cuestionarios al término de la sesión de cada clase teórica, mandan un correo con preguntas (evaluación), para saber si estuvimos en la capacitación y si pusimos atención. La cursaron preparadores físicos, preparadores de porteros, lo hacen (pruebas) para saber si estuvimos en la clase o para saber si uno solo necesita el diploma. Uno recibe, poner atención y llenar el cuestionario. Son varios requisitos”.