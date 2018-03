Carlos “el Pibe” Valderrama en problemas con la justicia colombiana

BOGOTÁ, COLOMBIA. Una jueza colombiana prohibió al exfutbolista Carlos “el Pibe” Valderrama salir del país, debido a una demanda en su contra por incumplir el pago de las cuotas alimentarias para su hijo, Carlos Alberto Valderrama Ruge.Emelina Ruge Tapia, mamá del menor, declaró a la prensa local que la acción penal fue entablada porque desde mediados de 2015 el excapitán de la selección colombiana no paga la alimentación del joven.La providencia de la jueza de familia de la ciudad de Santa Marta, Diana Fernández, prohíbe la salida de Colombia de Valderrama y en ese sentido se envió notificación a las autoridades migratorias.Valderrama Ruge nació en 1993 en Santa Marta de una relación extramatrimonial entre el deportista y la periodista Ruge Tapia.Según medios locales, el abogado William Rafael Granados, apoderado de Valderrama Ruge, ha tratado de reunirse con "el Pibe" o sus abogados para llegar a una conciliación, pero no ha sido posible.El letrado aseguró que la querella lo que busca es que el exjugador cumpla con las cuotas alimentarias para su hijo y que una vez lo haga se levantará la prohibición de salir del país.Valderrama habría pedido al juzgado levantar la medida porque tiene contratos de trabajo fuera del país.El hijo de Valderrama ha intentado seguir los pasos de su padre en el fútbol pero no ha tenido éxito.El exjugador del Real Valladolid español y el Montpellier francés, entre otros clubes, jugó los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.