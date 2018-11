Carlos de los Cobos revela el once inicial para enfrentar a Bermudas

El mexicano Carlos De los Cobos confirmó su once inicial ante Bermudas donde el nombre de Jaime Alas aparece como la novedad en su idea táctica ante los caribeños.

Alas jugará como volante por la banda izquierda para completar la línea media que conforman Gilberto Baires y Gerson Mayén como volantes mixtos y Óscar Cerén por el sector derecho.

"Vos a iniciar con Henry Hernández en la portería; con una línea de cuatro defensores donde aparecerán Bryan Tamacas por la banda derecha, con (Roberto Carlos) Domínguez, Alexander Mendoza y Jonathan Jiménez por la izquierda", destacó De los Cobos al final de práctica realizada por el combinado nacional en el estadio nacional de Bermudas.

El técnico mexicano confirmó a Narciso Orellana como único volante de marca que se ubicará delante de su línea defensiva y a Dennis Pineda como único atacante.

"Narciso ha hecho una buena labor tanto en su equipo como con la selección, lo demostró ante Barbados en el último partido y la idea es mantener bla.idea táctica", indicó al confirmar que jugará con un claro 4-1-4-1.

"Es un parado que nos ha funcionado, la velocidad tanto de Jaime Alas como Óscar Cerén por las bandas más el fútbol que genera Dennis Pineda adelante nos permitirá llegar con mayor claridad a la portería de Bermudas. Siento que se está desperdiciando Bel talento de Pineda porque se ha acostumbrado correr por la banda y nosotros queremos explotar su velocidad", acotó. "Veremos mañana en el partido donde tenemos también como alternativa a un Joaquín Rivas que de a poco va tomando el ritmo de juego que necesito y no descarto su posible debut con la selección", confesó.

De los Cobos dijo entender la polémica que ha generado su decisión de no convocar a un delantero nato para el juego ante los caribeños cuando ha hecho falta el poder ofensivo para anotar pero aseveró que "como tema es algo que se puede discutir, que se puede debatir, el hecho de no traer a un delantero nato no quiere decir que no generamos llegadas a gol, se comprobó eso ante Montserrat y ante Barbados y lo que nos ha faltado es la definición", destacó.

"Sabemos que carecemos en nuestra liga de jugadores que destaquen más que los extranjeros, se nota en la lista de goleadores donde aparte de Fito Zelaya que ha demostrado ya su capacidad no se mira a otro jugador que haga diferencia', admitió.

"En la selección ya probamos a David Díaz, a (Christopher) Ramírez que pasa por un mal momento en su equipo, con Ángel Peña que es suplente en Alianza. Seguimos carentes de jugadores de área y el caso de Wilma Torres que destaca en ese listado de goleadores su función en la cancha es similar a la que hace Cerén por la banda, por lo que ese puesto ya está ocupado", señaló.