Carlos de los Cobos lamenta incumplimiento de acuerdo de equipos de primera división

Desde noviembre de 2018 la selección mayor salvadoreña no entrenaba. Pero volvió al trabajo esta mañana con su primer microciclo de trabajo, en el que Carlos De los Cobos esperaba contar con 27 jugadores, pero Alianza y Águila con no cedieron a 9 de ellos.

De los Cobos lamentó que se repita un problema que tuvo en su primera etapa con la selección (2006-2009) y que incluso afectó la preparación en el partido contra Bermudas por el clasificatorio de Liga de Naciones de CONCACAF, el año pasado.

"Desde el torneo pasado se presentó un plan de trabajo. Lamentablemente en este caso no pudimos cumplir teniendo a los jugadores, pero tenemos que seguir con nuestro proceso, a pesar de que ya había un acuerdo. Sé que hay un compromiso de parte de Alianza y Águila, pero ya teníamos un acuerdo establecido. Surgió este partido entre estos dos equipos (este miércoles) pero tenemos que continuar con nuestra labor y lo estamos haciendo bien. Esperemos seguir hasta el miércoles como está planificado, con la idea de ir preparando al grupo", analizó hoy De los Cobos.

El técnico de la selección fue consultado si tuvo una conversación con sus homólogos de Alianza y Águila, Jorge Rodríguez y Carlos Romero, pero dijo que no es necesario hablar con ellos.

"No. Conmigo no tendría que haber comunicación. Al final ya platicaré con la gente de la FESFUT para ver qué sucedió. Sé que se reprogramó un partido el miércoles y eso impidió que vinieran 9 jugadores que estaban contemplados", expuso.

Y reconoció que afecta no tener a todos los jugadores en los entrenos: "si modifica los que no vinieron, pero debo estar preparado. No es de ahora, en mi etapa anterior con la selección sucedió y también en un microciclo previo al juego contra Bermudas".