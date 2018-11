Carlos de los Cobos: “el clima perjudicó nuestro buen fútbol”

Carlos de los Cobos, técnico de la selección mayor salvadoreña, habló después de caer 1-0 ante Bermudas esta noche, en la Liga de Naciones de CONCACAF, y señaló el clima y la falta de contundencia como los principales problemas de la azul y blanco en Hamilton.

"El fútbol es así. El primer tiempo fue difícil para ambos equipos, por las condiciones del clima y perjudicó nuestro buen fútbol, que es la fortaleza de nuestra selección. Es facilitó el juego del rival. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo. Generamos muchas jugadas pero no las aprovechamos. Esto es fútbol y es así. Ellos aprovecharon las que tuvieron y nosotros no tuvimos contundencia", analizó el timonel.

El mexicano destacó el papel de jugadores como Joaquín Rivas y Andrés Flores. "Debo reconocer el trabajo de los muchachos. Generamos llegadas por distintos lugares. Me gustó el ingreso de Joaquín Rivas, el de Andrés Flores... le dieron fuerza al mediocampo", expuso.

HAITÍ Y JAMAICA, PRÓXIMOS RIVALES

Sobre los partidos que vienen, de los Cobos señaló que el juego ante Haití para él solo es de trámite y que ante Jamaica será lo serio.

"Para el partido ante Haití no cambia nada, porque ese es un amistoso, me servirá para ver otros muchachos que no han tenido tanta participación y la necesitan. Lo digo abiertamente, el partido ante Haití me interesa solo para foguear al grupo", expuso.

"Regresamos a casa, pero no está todo perdido, falta el partido ante Jamaica en casa, en marzo, y hay que esperar los demás resultados", concluyó.