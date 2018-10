Carlos de los Cobos asumirá los riesgos de no convocar a Rodolfo Zelaya

Todavía es noticia la no convocatoria del goleador del Apertura 2018, Rodolfo Zelaya, a la selección mayor salvadoreña. Su ausencia no fue pasada por alto en la entrevista que concedió el técnico Carlos De los Cobos al programa Jorge Ramos & su Banda, en ESPN.

La pregunta que le hicieron al seleccionador fue: ¿por qué no está Fito que lleva 13 goles (en el torneo local)? Carlos de los Cobos aclaró que su apuesta es encontrar nuevos valores, aunque eso implique correr riesgos.

"Porque mi óptica es diferente, yo quiero ver gente más joven. Yo apunto al futuro. Sé que puede haber riesgos, pero los tomo como tales, los asumo. Yo necesito ver gente diferente, gente nueva. Como muchos países del mundo, en los puestos de delanteros y de definición están ocupados por extranjeros y eso no permite aparecer a muchos jóvenes que pueden estar dentro de los equipos de la liga y que tienen condiciones", respondió.

??@DelosCobos22: la mejor manera de mejorar es jugar contra selecciónes de más jerarquía, más allá del resultado pic.twitter.com/iu2zBZrezL — Jorge Ramos y su Banda (@ESPN_JorgeRamos) 9 de octubre de 2018

El timonel de la azul entiende que si los atacantes nacionales son suplentes es porque los equipos prefieren que sus referentes en ofensiva sean extranjeros.

Sin embargo, explicó "no es mi responsabilidad directa, sino que los clubes tienen sus políticas. Yo como técnico de la selección tengo que ampliar el universo de jugadores y muchos son suplentes y están detenidos porque hay extranjeros ocupando sus lugares".

¿Y ÁLVAREZ POR QUÉ SÍ?

Otra de las consultas fue por qué convoca a Arturo Álvarez, quien no ha tenido más que 17 partidos en la actual temporada con el Houston Dynamo de la MLS.

"Yo siento que Arturo es un jugador que traje a la selección, tiene calidad y talento, me puede ayudar dentro y fuera de la cancha con el grupo, es un profesional y si no juega en la MLS son decisiones de su técnico. Pero yo considero que Arturo todavía tiene cosas para darnos y debo enfocarme en los jugadores que tienen calidad", apuntó.

Sobre el fútbol salvadoreño, fue sincero y dijo que "se ha estancado en el tiempo", a pesar de que tenía 9 años desde que cerró su primera etapa al frente del combinado nacional.

"Creo que no ha evolucionado el fútbol de El Salvador en muchos aspectos. Se siguen presentando los mismos problemas con los jugadores (falta de pago), las canchas no son las convenientes para desarrollar un juego atractivo y moderno... Ha pasado una década y no hay cambios en la mejoría del fútbol, lo único positivo es que hay algunos jugadores que vienen de un proceso y eso se vio en Copa Oro 2017, donde El Salvador dejó un buen sabor de boca", concluyó.