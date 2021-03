Carlos de los Cobos:  "Solo hablé con Rodolfo Zelaya"

Seis jugadores de Alianza decidieron no jugar con la selección en los partidos contra Granada y Montserrat, de ese grupo, solo Rodolfo Zelaya conversó con Carlos de los Cobos, DT del combinado absoluto.

Carlos de los Cobos reveló sobre su conversación con Zelaya, que el delantero no atendió el llamado a selección por solidarizarse con sus compañeros Marvin Monterroza, Henry Romero, Narciso Orellana y Juan Carlos Portillo. Jonathan Jímenez también tomó la postura de Zelaya.

"Cuando hablé con él me dijo que tenía que ser solidario con sus compañeros, que habían quedado en no venir, esto pasó también con Jonathan Jímenez, Neto Góchez habló con él, y Jímenez decidió no venir por solidarizarse con ellos", detalló el estratega mexicano. m

Asimismo, Carlos de los Cobos asumió que su intención era que "Fito" regresara a esta convocatoria para que él pudiera aportar gol a la selección.

"Hablé solo con Rodolfo Zelaya porque ustedes saben que yo había decidido que viniera para jugar estos juegos, no estaba equivocado, Rodolfo es un jugador que tiene ese talento, tiene gol", agregó.

El azteca lamentó no poder contar con Henry Romero, defensor al cual lo calificó fundamental dentro de su esquema. "Estaba ilusionado y entusiasmado con Henry Romero, quien ha mostrado una gran actitud, un hombre considerado fundamentales por su temperamento, pero yo tengo que respetar la decisión que ellos tomaron".

Dentro de la nómina oficial, aparecen cuatro jugadores de Alianza: Iván Mancía, Bryan Tamacas, Óscar Cerén e Isaac Portillo, este último, de quien hizo mención el técnico mexicano.

"En el caso de Isaac Portillo, ese es un caso especial, porque es un jugador que le hemos dado seguimiento sobre él desde hace tiempo, ha venido haciendo un trabajo muy bueno en su club, es parte fundamental en el funcionamiento de ese equipo y ahora por esas características que tiene y ahora que no tenemos a "Chicho", Portillo puede ocupar esta posición y hacerlo de muy buena forma", dijo.