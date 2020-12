Carlos de los Cobos: "No soy amigo de los jugadores"

La selección de fútbol de El Salvador se concentrará este domingo por la noche en la Villa Selecta y viajará a tempranas horas del lunes a Fort Lauderdale para el partido amistoso contra Estados Unidos del próximo 9 de diciembre.

El Salvador viajará con 12 jugadores de la liga local y en territorio norteamericano se incorporarán los ocho legionarios que pudo convocar Carlos de los Cobos por tratarse de un juego fuera de fecha FIFA.

El técnico de la Azul también habló de la convocatoria de algunos jugadores y el descarte de otros en una entrevista a Radio YSKL.

Carlos de los Cobos hizo cambios obligados en la convocatoria para el amistoso ante la selección norteamericana como el descarte del portero Benji Villalobos por tener vencida su visa y en su lugar el entrenador mexicano llamó a Óscar Pleitez, guardameta del Metapán. Además se sumó al grupo Rubén Marroquín, jugador del Alianza.

El seleccionador de El Salvador dijo en una entrevista a Radio YSKL que le habría gustado llevar algunos jugadores que destacan en la liga local como Jairo Henríquez, Henry Reyes, Miguel Lemus, Ezequiel Rivas, Giovanni Ávila y Elvis Claros.

"El propósito inicial era poder ver otros chicos que están pasando un buen momento en sus clubes, están haciendo buenos partidos y eso me permitiría ampliar el abanico de posibilidades para nuestra selección. La idea era invitar a estos muchachos, no se pudo porque no tenían sus visas actualizadas y tuve que recurrir a la gente de la base que ha venido participando", comentó el azteca.

El partido será el miércoles 9 de diciembre a las 6:30 de la tarde hora de El Salvador en el estadio Inter Miami y según mencionó el fogueo servirá para evaluar jugadores y retomar su idea de juego.

"Este partido me va a servir para evaluar a los jugadores, para ver cómo se encuentra y retomar nuestra idea de juego porque la gente ya estará pensando en que hay que ganarle a Estados Unidos. No hemos trabajado en todo el año, no hemos entrenado en todo el año y está situación me hace respaldarme, sobre todo físico-técnico, en el el trabajo de los equipos", dijo el técnico.

"El resultado no es el propósito, no es un partido de eliminatoria, no es un partido oficial, es un partido amistoso que a nosotros nos llega en circunstancias especiales y sin poder entrenar, pero me entusiasma mucho porque es un reto", recalcó Carlos de los Cobos.

Los 12 jugadores de la liga salvadoreña deben presentarse este domingo por la tarde a la Villa Selecta en las instalaciones de la FESFUT.

"Este tema de la visa es un trámite personal, yo pienso que primero los jugadores deberían intentar, porque así debe de ser. sacar su visa de forma personal y si no se puede buscar el respaldo de la Federación y con anticipación poder hacer el trámite para que no estemos sobre la hora tratando de resolverlo. Los jugadores, como profesionales que son, deberían tener actualizados todos sus documentos", dijo el entrenador a YSKL.

Sobre la convocatoria del portero Óscar Pleitez, el mexicano explicó que lo llamó por su experiencia en selección y dijo que Kevin Carabante, del FAS, no estaba en su lista.

"Tuvimos que recurrir a un jugador como Óscar Pleitez que ya ha estado con nosotros por muchas ocasiones, ya lo conozco y sé que es muy buen partido. Tenía a Henry Hernández y Benji, después cuando surge lo de Benji prefiero llamar a Óscar Pleitez", expresó De los Cobos.

Para el juego amistoso fuera de fecha FIFA, Carlos de los Cobos podrá contar con los legionarios Dustin Corea, Joaquín Rivas (Saint Louis FC), Darwin Cerén (Houston Dynamo), Andrés Flores (Portland Timbers), Pablo Punyed (Víkingur), Roberto Domínguez (Bolívar), Denis Pineda (Técnico Universitario) y el portero Henry Hernández (Malacateco).

De los Cobos dijo que no convocó a Nelson Bonilla porque el jugador del Thai Port había solicitado antes no ser llamado a selección y recién superó una lesión, mientras que sobre Kevin Santamaría mencionó que "su criterio de selección era el nivel que ve de los jugadores".

"Yo nunca tengo nada personal porque no soy amigo de los jugadores y nunca he sido amigo de ningún jugador y yo me concentro en el rendimiento del jugador en su equipo y en esas posiciones tenemos a gente que ha venido a rendir, está Pablo Punyed que ya mostró cosas muy importantes allá en Islandia y salió campeón. Hay niveles y por esa razón yo elijo a tal jugador y mi criterio de selección es el nivel del jugador".

"Sé que está haciendo goles y que bueno, me alegro, lo de Bonilla es una situación que siempre está allí latente y será cuestión de platicar con él porque al final fue él quien solicitó no ser convocado. Sin duda es el mejor delantero que tiene El Salvador en este momento", dijo.

De los Cobos también justificó la convocatoria de Dustin Corea, quien rescindió contra con Xelajú de Guatemala.

"Él no encontró equipo, estaba buscando la posibilidad y sé que ha tenido un par de posibilidades pero Dustin es un elemento que ya ha estado conmigo y es un chico que tiene condiciones y tiene calidad, es polifuncional y puede jugar por la banda y como eje de ataque. Me parece interesante es esta carrera hacia la eliminatoria de marzo poder evaluar algún jugador que en esa posición pueda ayudarnos", dijo.