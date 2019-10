Carlos de Toro reclama deuda de tres meses con Firpo

El Firpo ha sido noticia en los últimos días. Primero, los colombianos Juan Vélez y Alonso Umaña demandaron al equipo ante la FIFA y luego FESFUT liberó el cheque por $20 mil de la póliza, para abonar sobre la deuda global a 12 jugadores que descendieron con ese equipo a segunda categoría en mayo pasado.

Y este fin de semana, el timonel argentino Carlos de Toro, el último que tuvo Firpo en primera división en el Clausura 2019, cree que es momento de cobrar los tres meses que le adeuda la dirigencia encabezada por Modesto Torres.

Por ser extranjero, De Toro puede ir ante FIFA y demandar a los toros, pero todavía no tiene claro el camino que va a seguir para poder tener su salario, devengado en las filas taurinas.

"Modesto Torres no me ha pagado. Ahora hay que proceder a cobrar a Firpo, uno siempre apoyó. Debo pensar lo que haré, son situaciones difíciles", apuntó el timonel que ahora trabaja con Municipal Liberia, de segunda división de Costa Rica.

De Toro remarcó que ha sido paciente con el tema de la deuda de Firpo con él, pero hasta la fecha no ha tenido respuesta.

El entrenador vino al plantel pampero en febrero de este año. Dirigió tres meses al equipo en el Clausura 2019, pero no pudo evitar el descenso.

"Duele no cobrar, pero a mí nunca se me cumplió, me deben tres meses, pero que la gente sepa que uno no es un mercenario, que fue solo por el dinero nada más. Levantamos al equipo en el Clausura, pero nos mató que en el Apertura no habían sumado nada", dijo el suramericano a Deportes Grupo LPG.