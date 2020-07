Carlos Vela no estará con Los Ángeles FC en la "burbuja" de la MLS

El delantero internacional mexicano Carlos Vela no viajará con su equipo del LAFC a la 'burbuja' de Orlando, donde la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos tiene previsto comenzar el miércoles el 'Torneo Regreso' que le permitirá volver a la competición suspendida por la pandemia del coronavirus.



Aunque el equipo todavía no ha confirmado oficialmente la baja de Vela, varias fuentes periodísticas, incluido el periódico local Los Angeles Times, informaron de la decisión del delantero mexicano de no estar en Orlando.



El actual Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, cuya esposa está embarazada, era poco probable que participara en el torneo, como ya se había informado el pasado mes.



La configuración de la liga en los terrenos del Walt Disney World Resort en Orlando (Florida), prohíbe a familiares y amigos permanecer dentro de la 'burbuja', destinada a proteger a los equipos en medio de la pandemia del coronavirus.



La ausencia de Vela, de 31 años, es un duro golpe para LAFC, dado que no solo es su Jugador Designado estrella sino que también el máximo goleador, con 57 goles anotados en 72 partidos de liga, playoffs y copa.



A pesar de la baja de Vela, LAFC se mantiene entre los favoritos a lucha por el título del torneo, que ha sido establecido como preparación para la vuelta a la temporada regular, que fue suspendida el pasado 12 de marzo cuando apenas se habían disputado 2 jornadas de las 34 del calendario regular.



LAFC es el titular actual de Supporters 'Shield, emblemático del mejor récord de temporada regular, y el equipo mantiene al núcleo principal de la plantilla de la pasada temporada.



Está previsto que LAFC viaje a Orlando este lunes por la tarde antes de su primer partido, el 13 de julio, que jugará contra el Houston Dynamo dentro del Grupo F.