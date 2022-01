Carlos Salazar, la llave del gol en Chalatenango

Carlos Salazar, nuevo elemento de Chalatenango cumplió con su primera semana de entrenamiento tras llegar a las filas norteñas luego de su paso por Juayúa en la liga de plata, donde fue goleador y figura del equipo sonsonateco.



Tras la salida de Kenroy Howell del equipo morado, la directiva de Chalatenango no perdió el tiempo y adquirió los servicios del atacante colombiano, quien llega con toda la motivación de ser protagonista en el Clausura.



"Espero que con este gran equipo lleguemos a ser protagonistas en el torneo, demostrar el talento que tiene este grupo y quien quita que podamos disfrutar una final", comentó Salazar.



El delantero cafetero está consciente de que la vara quedó alta con llegar a las semifinales del Apertura y que el objetivo para el Clausura es llegar a la gran cita del 29 d emayo.



"Nosotros como grupo nos hemos puesto la meta de superar lo que se hizo el torneo pasado y esperemos en Dios que lo podamos lograr", explicó el delantero de Chalatenango.



El ex jugador de Juayúa comunicó que el estilo de juego del cuadro norteño le ayuda bastante ya que se caracteriza como un delantero que pivotea y retiene el balón en campo rival.



"Me siento bien, motivado, con ganas de iniciar una nueva etapa con el club. Las expectativas son altísimos porque me encuentro con un equipo muy táctico que le gusta tener la pelota y es una característica que yo tengo al retener el balón", expresó el elemento morado.



Cabe destacar que Carlos Salazar se convirtió en una de las altas del cuadro morado más la incorporación del central mexicano Dieter Vargas.



Ya sobre el final, Salazar mencionó el acoplamiento que lleva con el equipo del norte del país y aseguró que por el momento no hay ningún problema.



"El acoplamiento viene muy bien. Con el clima no hay problema, venimos en ascenso como grupo , agregó el delantero.