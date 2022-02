Cárlos Salazar anotó su primer gol en liga mayor

El jugador de Chalatenango, Carlos Salazar anotó el único gol del encuentro entre los norteños y el equipo aurinegro que significó el segundo triunfo para el cuadro morado.



El delantero colombiano fue titular en el juego de la sexta fecha ante Once Deportivo y logró anotar su primer gol en la liga mayor sobre el final del primer tiempo. Salazar aprovechó un balón suelto tras un centro por izquierda de Denis Pineda que no pudo despegar la defensa fronteriza.



"Gracias a Dios pude marcar mi primer gol y darle la victoria al equipo y es un triunfo muy importante ya que hemos trabajado humildemente", expresó Carlos.



Hay que recordar que Carlos Salazar llegó a las filas de Chalatenango luego de ser el goleador del equipo de segunda división Municipal Juayúa.



Tras su incorporación a las filas de Chalatenango, el ex elemento de la liga de plata se ha ganado la titularidad en el esquema de Erick Dowson Prado en el comienzo del Clausura.



"Todo es gracias al trabajo que hemos venido haciendo. El torneo apenas empieza y tenemos que ir mejorando porque se va a terminar rápido y hay que trabajar rápido", comentó el delantero.



Luego de la victoria ante Once Deportivo, Chalatenango tendrá que medirse ante el líder del campeonato como Águila el sábado en San Miguel.



"En estos momentos ya solo tenemos en mente a Águila. Sabemos que es un gran equipo y tenemos que ir a visitarlo y tratar de hacer lo mejor", agregó el atacante.