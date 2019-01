Carlos Romero, técnico del Águila: “Pretendíamos jugadores de otra talla”

Águila llegará como sublíder del Clausura 2019 al juego de este miércoles contra Alianza. Para el timonel emplumado Carlos Romero, su equipo ha tenido un buen inicio, pero quiere ir más allá. Se ha puesto como meta llegar a cuartos de final en primer lugar, por lo que no quiere ceder en lo que resta de la fase regular.



¿Cómo ve el juego de este miércoles contra Alianza, tomando en cuenta que Águila llega en la pelea por el liderato?

Todos los partidos son importantes para nosotros, así como está el campeonato. Se juega el descenso. Todos queremos terminar un torneo con los objetivos logrados, con muy buenas sensaciones. Estar entre los ocho de cuartos de final es el objetivo del día a día. Se nos viene la cuarta fecha, que es contra Alianza. Sabemos que es un rival complicado. Podríamos decir que Alianza es uno de los equipos que juega bien al fútbol. Pero también hay que valorar que Alianza tiene mucho tiempo de venir trabajando junto. Está lleno de jugadores con riqueza técnica. A eso hay que sumarle el trabajo. Así que solo queda invitar a nuestra afición para que nos acompañe

Ha tenido una semana para preparar el choque ante los albos, ¿cómo llegará Águila para ese partido?

Bueno, en este caso Alianza es local. Entonces, ellos movieron el juego para mitad de esta semana. Me parece que está dentro de lo normal, debido a que se acerca el fin de semana de elecciones. Será un bonito juego. Nosotros vamos con el compromiso y la mentalidad de lo que queremos. Esos son los partidos que todos queremos ganar. Soñamos y no dormís por pensar en ganar a un rival como Alianza. Es un parámetro, un buen examen para todos, para el jugador y entrenador. Hay que tratar de tener lo mejor posible el equipo, ya bien recuperado. Lastimosamente hemos perdido a Ricardo Guevara. Pero de igual manera hay un grupo de jugadores que está comprometido. Estamos contentos porque el grupo va a asimilando lo que queremos.

¿Cómo está el camerino del Águila en este momento? Recordamos que al cierre del certamen anterior dijo que había jugadores que estaban complicando la convivencia...

No. Ahora es todo lo contrario. Hay un buen grupo. Hay muchachos que han llegado a sumarse. Llegaron Wálter Chigüila, Kevin Reyes, Aldair Rivera, Andrés Quejada y Richar Mercado. Les estamos dando el espacio. Los últimos dos, por ser extranjeros, deben asumir más la responsabilidad. En el caso de los nacionales, los llevamos poco a poco. Queremos que vayan asimilando el hecho de estar acá. En cuanto al camerino, creo que hoy tenemos un mejor camerino. Hay una gran convivencia. Es decir, tenemos un grupo compacto.

¿Lo que le ha dado la dirigencia en recurso humano es lo que había pedido?

La verdad, no. Pretendíamos otros jugadores. Queríamos jugadores de otra talla, pero tenemos que hacerle frente y trabajar con los que tenemos. Acá lo que toca es trabajar

Águila ha tenido de nuevo un buen inicio, ¿Cómo hará para que su equipo no venga a menos en el rendimiento, sobre todo en etapas clave de la competencia?

Lo que nos pasó factura en el torneo anterior fue la parte física. No estuvimos bien. Debido a eso el equipo se nos fue cayendo poco a poco. Fueron cayendo jugadores lesionados. Se nos lesionó casi un once titular. No teníamos cómo competirle a un Santa Tecla en fase de semifnales. La parte física nos fue mermando bastante. Por eso improvisamos en algunas posiciones. Algunos jugadores hicieron un sobreesfuerzo por jugar y eso, al final, nos pasó factura a todos.

¿Qué objetivos se ha puesto Águila para este certamen ?

El primer objetivo era arrancar bien y ya lo vamos consiguiendo poco a poco. Apenas hemos jugado tres partidos. Como segundo objetivo, está mantenernos en los primeros lugares y posteriormente clasificar a cuartos de final. Queremos llegar en primer lugar. Soñamos con estar en el primer lugar. Si el grupo se compromete, se puede lograr. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible que podamos lograr ese objetivo tan grande.