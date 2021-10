Carlos Romero no seguirá en Once Deportivo

El director técnico Carlos Romero no continuará al mando del banquillo de Once Deportivo. Según declaraciones brindadas a YSKL, Romero no continuará en el equipo debido a motivos personales.

"He tomado la decisión de despedirme de los muchachos, ya se lo comenté al gerente para que le avisara al presidente del equipo, por eso lo anuncio a los medios y tengo algunas situaciones que me impiden continuar, son cuestiones personales, no deportivas", indicó Romero.



Romero reiteró que se marcha por motivos personales y se mostró orgulloso de haber dirigido a los jugadores del cuadro ahuachapaneco.

"Son cosas del fútbol, quizá en su momento tendré el tiempo para hablarlo, ahora creo que no es el momento. Fue una decisión personal", declaró el timonel.

También salió del plantel el preparador físico, Salvador Polaco.

El auxiliar Mario Elías Guevara fue nombrado como técnico interino del equipo.

"Mañana voy a hablar con los muchachos y pedirle el apoyo y después asumir el equipo. La verdad es que el equipo no está en una mala posición, el equipo ha hecho muchas cosas buenas, pero en esos últimos tres juegos hemos dejado de hacer muchas cosas que son rescatables para estar en los primeros cuatro puestos de la tabla ", expresó el nuevo técnico del Tanque Fronterizo.