Carlos Romero habla del nuevo delantero del Águila

El entrenador de Club Deportivo Águila, Carlos Romero, habló de la reciente incorporación del atacante uruguayo Gonzalo da Luz a las filas del campeón nacional y se refirió a la salida de Waldemar Acosta, también charrúa.

Da Luz viene de la liga de Guatemala y será el encargado de los goles junto al paraguayo Javier Lezcano.

Al respecto, Romero fue honesto en que "me sorprendió su contratación, siempre hay dudas en estos casos", pero que espera que su experiencia aporte en el camerino negro y naranja y mandó un mensaje reflexivo a su plantel, aclarando que lo que pide es trabajo dentro y fuera de la cancha.

"En alguna medida me generó duda su contratación, soy sincero en decirlo porque ya tuve la experiencia con Richard Mercado, de alguna medida los videos no son fiables, hablamos a un amigo que nos brindó buenas recomendaciones de Gonzalo, estamos analizando sus videos, es un muchacho maduro, con 32 años, con experiencia y seguramente nos aportará", expresó en una entrevista que podrás leer completa en las ediciones impresas de Deportes Grupo LPG.

Asimismo, Romero añadió que "tengo esa tranquiilidad, espero tenerlo (a Da Luz) los próximos días para su adaptación al país y a mi manera de trabajar. Me sorprendió su contratación, siempre hay dudas en estos casos, no tenía desde un inicio mi aval, es natural, los representantes hablan muy bonito de sus jugadores, de repente en el camerino no es así, ya tuve experiencias similares no solo en Águila, también en otros equipos en que he estado con jugadores extranjeros".

Sin embargo matizó en que "siempre he apoyado a los foráneos pero que sean profesionales, no solo para jugar, sino para saberse manejar en el camerino. Ser profesional en el fútbol significa ser educado, atender los llamados que uno como técnico haga, cuidarse en su vida personal, tener buena alimentación, muchos aspectos fuera de lo deportivo... Eso busco de los jugadores extranjeros en Águila".

SOBRE WALDEMAR

También se refirió el estratega nacional a la salida de Waldemar Acosta, que jugará en Bolivia.

"Siento que pesará mucho la salida de Waldemar pero siento que llegan dos jugadores que tienen la misma responsabilidad en el equipo, uno de ellos la conoce, como Javier (Lezcano), y siempre el ataque ha sido nuestro talón de Aquiles no solo en Águila, hablo en general, cuesta encontrar buenos delanteros así como buenos porteros, espero que la gente que llegue sume, como Misael Contreras que es un jugador que se sacrifica y que más allá de su rol de futbolista es alguien atento a las cosas que el equipo requiere de él".