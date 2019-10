Carlos Romero explica el talón de Aquiles del Águila

Carlos Romero, técnico del Águila y en plática con Deportes Grupo LPG, no se anduvo por las ramas para exponer los tres problemas que tienen ahora a los emplumados fuera del grupo de seis que avanza a la otra fase de competencia. Los emplumados ocupan ahora la casilla 9,con 16 puntos.

Para el estratega de Águila, las lesiones, yerros en zaga y la falta de gol tienen sumergido en la tabla al equipo al que llevó al título en el Clausura 2019.

¿Qué lectura hace de la derrota en el clásico nacional, el sábado?

Son partidos que se definen por detalles y esos detalles nos costaron el juego. Toca seguir trabajando, seguir mejorando para salir de este mal momento que vivimos.

Águila se ha visto complicado para sumar de a tres en sus últimas presentaciones. ¿Qué análisis hace de esto?

En este momento en el que tenemos que hacernos fuertes para poder sobrellevar esta carga de la responsabilidad. Tenemos que pensar ya en los juegos que vienen y ser positivos para alcanzar los resultados que queremos. Ya el torneo va en esa recta final y tenemos que ser un equipo de mayor consistencia y saber aprovechar esas oportunidades adelante. Contra FAS tuvimos varios mano a mano con el portero y no supimos aprovechar. Toca que seguir mejorando.

¿Por qué cree que Águila ha caído en esta rueda de malos resultados, tras ser campeón nacional?

Hay muchos factores. Uno de esos han sido las lesiones. El otro factor es que hemos cometidos demasiados errores defensivos, que nos han costados los partidos. Otro de los factores es que el gol nos ha faltado adelante, los partidos se ganan con goles y si no los hacemos no podemos alcanzar los resultados. Todos esos factures pueden irse alcanzando (corrigiendo), si se tiene paciencia.

¿Tomó sus apuntes de las jugadas a tácticas fijas, en las que Águila sufrió ante FAS?

Sí. Es un factor que nos ha dado dificultades, soltamos las marcas. Nos están haciendo daño en mucha pelota quieta y hay que mejorar en esa parte. Siempre mandamos marcas personales en las estacionarias, si soltamos las marcas es una decisión que nos cuestan los partidos.

¿Su relación con el plantel se jugadores es buena?

Todo está bien ahí. Todo está excelente.

¿Y de este mal momento qué ha platicado con la dirigencia del equipo?

Siempre nos ha dado el apoyo. Es que lo de los resultados no pasa por ahí, pasa los factores que comenté antes. Pero solo con trabajo se sale adelante. El equipo no juega mal, tiene buenos pasaje de fútbol. La falta de gol, lógicamente, tiene sus efectos secundarios atrás. El tema no pasa por ahí, hay un buen camerino, hay una buena relación con todos.

Pero en torneos pasados Águila no había sufrido tanto en zaga. Incluso Benji Villalobos ganó el Guante de Oro de EL GRÁFICO. ¿Dónde podría estar el problema?

Por eso digo que uno de los factores que nos han complicado son los errores que hemos cometido atrás, que antes no cometíamos. Éramos una defensa más sólida y ahora nos está costando. Los muchachos ponen todo su esfuerzo, pero no nos alcanza. El grupo se sacrifica, pero no está alcanzando. Debemos ir superando estos errores y espero que en estas dos semanas de fechas FIFA el grupo se pueda recuperar y tener a algunos muchachos lesionados.

Quedan nueve juegos de fase regular. Por ahora, Águila está afuera de la clasificación a otra ronda. ¿Aún es factible pensar en un lugar entre los seis que pasan a la otra ronda?

Estamos conscientes de que ahora estamos fuera de la zona de clasificación, pero no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir luchando, en busca de la clasificación, que en números, todavía nos hacen pensar que sí se puede. Con el grupo siempre sacamos lo positivo. El grupo siempre está con deseos de mejorar.