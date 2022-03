Carlos Romero: "Vamos a salir de esta situación"

Las conclusiones del técnico del Municipal Limeño, Carlos Romero, tras el triunfo ante Firpo (3-2) en el inicio de la segunda vuelta del Clausura 2022 fueron buenas. La pelea por no descender se ha acordado a ocho puntos con Metapán a falta de 10 jornadas.

"Los resultados no se habían dado, pero lo importante es lo que se hizo esta tarde y respirar un poco en la tabla, que este grupo siga confiando en la capacidad que ellos tienen", dijo Carlos Romero a medios tras el encuentro.

Sobre si el triunfo fue por el "cambio de actitud" del equipo, Carlos Romero lo negó. Aseguró que su equipo viene haciendo buenos partidos, por lo que el resultado es fruto del trabajo.

"La actitud no ha sido el problema, no puedo quejarme de eso, han habido partidos que hemos perdido pero no es por actitud. Ha habido desconcentración y errores puntuales, la presión que se vive es para menos, pero vamos a salir de esta situación", agregó.

Carlos Romero admitió que la victoria ante Firpo podría ser el génesis de buenas cosas para el Municipal Limeño en esta segunda vuelta. En lo anímico, dijo, es importante para la institución.

"La verdad que sí (es un impulso anímico) nosotros tenemos entre ceja y ceja que vamos a sacrificarnos partido a partido, para nosotros son finales y hay plantel para hacerlo, lo que pasa es que los resultados generan dudas, pero cuando hay triunfos, el trabajo es de los jugadores", dijo.

El técnico nacional admitió que los cambios en el equipo inicial le dieron resultados en esta fecha. Romero aseguró que espera más progreso en el plantel de cara a las siguientes fechas.

"Vamos cambiando cosas, porque hay cosas que no nos funcionaron en la primera vuelta, hoy revertimos otro plan de trabajo y va llevar tiempo", concluyó.