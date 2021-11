Carlos Romero: "Había injerencia de la parte administrativa"

Carlos Romero amplió detalles sobre su renuncia como técnico del Once Deportivo tras la derrota ante Alianza en la fecha 16 del Apertura 2021.

En el Güiri Güiri al Aire, el entrenador mencionó que fue una decisión personal y derivó por no estar de acuerdo en algunos aspectos administrativos.

"Yo tomé esa decisión debido a que había alguna injerencia de la parte administrativa en cuanto a la alineación, a la forma de querer jugar. Era uno de los equipos que me había llamado la atención y se me dio la oportunidad de ir, era una ilusión muy grande con el Once Deportivo no solo de hacer un buen campeonato sino llegar a pelear una posible semifinal o una final, sin embargo hay cosas que ya no me permiten continuar, ya mis principios no me dejan y no me permiten", dijo el entrenador.

Sobre su último partido como DT del cuadro ahuachapaneco comentó que jugaron bien al fútbol ante el líder Alianza, pero hubo errores puntuales.

Romero explicó que tampoco estuvo de acuerdo en algunas decisiones administrativas. "No estaba de acuerdo en algunas posturas de la parte administrativa y era mejor dar un paso a un costado".

"Hemos hablado con el gerente, nos pusimos de acuerdo para estipular la parte contractual, de ahí ya no tuve comunicación con nadie, siempre fue así y el gerente fue el puente de comunicación", mencionó

Dijo que ya no trabajaba tranquilo en el equipo ahuachapaneco y la derrota ante Alianza se sumó a la situación.

"Ya se me había llamado la atención por dos empates que habíamos tenido, se hicieron sugerencias de las cuales yo no estaba de acuerdo. Cada quien ve el fútbol de diferente forma y hay jugadores que por ratos bajan de rendimiento y por ratos suben de rendimiento, eso es normal en el fútbol y lo que pasa que hay que tener la paciencia para que ese mal momento de ese jugador pase", explicó a la mesa más redonda.

Inisitió que decidió renunciar por sus principios. "Mis principios no me lo permiten y si te contratan como entrenador, tenés que dar los resultados, estás en la obligación de entregar los resultados al final de un campeonato, pero yo tenía 21 jugadores lo cual me limitaba un poco; el torneo es comprimido y pasan muchos factores la cancha fue un factor bien difícil para mí, porque de los cinco días que trabajamos en la semana sólo un día tenía la cancha y el día oficial. Me tocaba trabajar en cancha sintética y todo eso me iba mermando".

En su gestión como entrenador, el Once fichó a Craig Foster, William Maldonado, William Torres, Enner Orellana y Ever Flores.

Sugirió revisar algunas situaciones administrativas y mencionó que debería existir un director deportivo en el fútbol salvadoreño.

"Yo consideraría que hay que revisar algunas cosas (administrativas), hay cosas que hay que cortarlas de raíz y otras que hay que saberlas manejar. Considero que el Once Deportivo está para pelear un campeonato , hay buenos jugadores y un buen camerino. Injerencia siempre existe de por qué no juega este o el otro y ya mis principios no lo permitía", dijo.