Carlos Romero: "Solo nosotros creímos en este proyecto"

Tras el pitazo final del árbitro nejapense, Waldir García, la banca de Jocoro y sus aficionados celebraron con justicia un triunfo por 2-1 sobre Águila, victoria que le otorga el liderato de su grupo ya que es inalcanzable para Águila que es segundo con seis puntos a falta de una fecha para finalizar la primera fase del torneo.

Uno de los más felices por el triunfo fue Carlos Romero, el técnico nacional que le ha puesto su sello personal y que consideró que la victoria ante los emplumados fue justa y merecida.

"Es justo el fútbol cuando se trabaja bien, cuando hay disciplina y cuando el grupo está comprometido en lo que queremos, allí es cuando el fútbol es bastante justo", aseguró el estratega nacido en Nueva Guadalupe, San Miguel.

Jocoro amarró el primer lugar del grupo de oriente contra todos los pronósticos de los aficionados y prensa deportiva, algo que Romero sabe bien que no eran favoritos para nadie luego de salvarse del descenso por decreto federativo.

"Los únicos que creíamos (en nuestro proyecto) éramos nosotros, sabemos que Jocoro aún así no hemos ganado protagonismo todavía. No somos un equipo para llenar periódicos cada fin de semana, somos un equipo trabajador, un equipo que lucha, un equipo que tratará de ser incómodo a cualquier rival, tenemos claros nuestros objetivos, sabemos lo que queremos y el grupo ha respondido bien, no solo por este resultado", insistió. "Este grupo está comprometido con lo que queremos, gracias a Dios que nos brinda las fuerzas también y se lo dedicamos a Él especialmente por todo lo que nos ha brindado."

Romero admitió que su equipo resintió el empate que alcanzó Águila a un minuto del final del primer tiempo, pero la convicción de su plantel por ganar hizo que mostrara un rostro diferente en el segundo tiempo que le alcanzó para ganar.

"Los muchachos tenían que asumir la responsabilidad de seguir jugando como lo habían hecho en el primer tiempo. Ha sido un partido redondo los 90 minutos y un descuido que tuvimos en el primer tiempo fue que Nicolás (Muñoz) anota. Hablamos sobre eso en el descanso para corregir", admitió el técnico quien señaló además que "acá en el equipo no hay nada de insultos, de malos tratos, acá no existe eso, lo que sí existe en el camerino una gran alegría, una gran familia que nos brinda la fuerza para seguir adelante cuando los momentos así lo requiere", acotó.

Finalmente, el técnico del equipo morazánico se refirió a la nueva marca que ha logrado tras sumar por primera vez tres triunfos consecutivos en su historia en primera división.

"Feliz por esa marca, pero hay que recordar que esta fase lo tomamos para que el equipo despegue, la otra fácil será difícil, será complicado, todos los juegos en esta fase han sido difícil para Jocoro, nadie nos ha regalado nada, tenemos fe en Dios que seguiremos adelante."