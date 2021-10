Carlos Romero: “Once Deportivo está para cosas grandes”

Carlos Romero, técnico del Once Deportivo habló sobre la actualidad del cuadro aurinegro que lo tiene en la tercera posición por debajo de FAS y Alianza.

El estratega nacional explicó que el grupo va por buen camino y no descarta llegar a una posible final en este campeonato.

“Este equipo está para cosas grandes y me atrevería a decir que puede llegar a una posible final”, dijo Romero.

Once Deportivo viene de dos torneos donde ha quedado eliminado en la fase de cuartos de final de manera consecutiva cuando lo dirigía el técnico mexicano Bruno Martínez y uno de los objetivos del actual cuerpo técnico es superar dicha fase.

“Este equipo se ha quedado en los cuartos de final en los últimos dos torneos y es algo que queremos superar. El final del torneo dirá si logramos o no cumplir los objetivos”, comentó Carlos.

En lo que va del certamen, el equipo aurinegro es uno de los mejores equipos cuando juega en condición de visitante logrando sumar 18 de sus 25 puntos fuera de casa, cayendo en solo una ocasión ante Alianza.

“Hemos logrado muy buenos resultados, especialmente afuera pero he hablado con el grupo que lo bueno que se ha hecho afuera hay que ratificarlo de local. Creo que cuando jugamos de local es algo más mental que físico o táctico”, explicó el estratega nacional.

“Quiero pensar que nos hemos planteado muy bien cuando vamos afuera. Le hemos ganado a equipos importantes afuera a excepción del juego que perdimos con Alianza con diez hombres. Con Limeño sacamos el empate con diez hombres, con Águila pasó algo parecido y sumamos los tres puntos”, expresó el entrenador del tanque fronterizo.

Luego de la eliminación de Liga Concacaf ante Comunicaciones, Once Deportivo sufrió dos derrotas consecutivas ante Alianza y FAS, sin embargo lograron recomponerse hilvanando triunfos fuera de casa y mantenerse en la tercera plaza del certamen.

“No sufrimos un bache en esos partidos, lo que nos pasó fue la saturación de juegos. Cuando venimos de Guatemala tras obtener un buen resultado fuimos a Jocoro y sacamos un buen resultado, luego en la vuelta con Comunicaciones que perdimos, pensé que el equipo se iba a caer pero no fue así porque logramos algo positivo y las dos derrotas consecutivas ante Alianza y FAS no fue algo normal ya que jugamos viernes y domingo y hay que entender que los futbolistas son humanos”, declaró el técnico de Once Deportivo.

Hay que recordar que Romero viene de dirigir a Jocoro en la última temporada antes de arribar al equipo ahuachapaneco, sin embargo, el técnico explicó que cada institución trabaja de diferente manera y se tiene distintos objetivos.

“Cada institución tiene su forma de trabajar y su forma de ser, no puedo decir si tengo más o menos, eso se dirá al final del campeonato si logramos o no los objetivos que nos trazamos”, comunicó el entrenador aurinegro.

Ya para finalizar, el técnico de Once Deportivo habló sobre el actual formato del torneo y la diferencia que tiene con el que se jugó después del confinamiento.

“Prefiero más este formato porque al final es con lo que vos te enfrentas y te preparás ya que en el anterior estabas por zona y estabas en el mismo círculo vicioso y eso no te hace crecer. Hoy que ves la tabla de posiciones podes sacar ventaja de dos puntos y te obliga a mejorar por eso prefiero el formato en el cual estamos”, agregó el profesor Romero.