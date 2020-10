Carlos Romero: "Lo único que me preocupa es no jugar en casa"

Carlos Romero, técnico de Jocoro, confirmó a Deportes LPG que su plantel está listo para debutar en el Apertura 2020.

Sin embargo, el estratega migueleño aseguró que en su cabeza tiene una duda que lo tiene intranquilo al no saber si su equipo podrá jugar nuevamente en el complejo deportivo "Tierra de Fuego" de la población de Jocoro en Morazán, algo que no lo hace desde hace 17 meses.

"La única preocupación que tengo es no poder jugar en nuestro estadio, es lo que queremos, estamos ilusionados por jugar allí, por lo demás el plantel está bien, siguiendo este proceso por mejorar, es lo único que me preocupa. Por lo demás no hay que reforzar en el equipo y nada, todo está bien, no hay nada más que agregar, tengo lo que necesito", dijo el técnico nacional.

Jocoro no juega en su sede desde el sábado 27 de abril del 2019 en el marco de la jornada 21 del torneo Clausura cuando empató sin goles ante el Municipal Limeño y el técnico oriental reconoce que jugar en casa logrará potenciar más a su plantel.

"Sobre poder jugar en Jocoro no sabemos nada, de momento se mantiene que jugaremos en Jocoro pero no sabemos si de última hora concretamente qué pasará, no he tenido una comunicación sobre ese tema con el presidente del equipo (Leonel Hernández), pero esperemos que las posibilidades de jugar en casa se mantenga".

Pese a ello y a pocos días de iniciar el torneo Apertura 2020, el plantel de Jocoro se encuentra en la fase final de su preparación para comenzar una nueva temporada en primera división recibiendo el próximo 10 de este mes a Luis Ángel Firpo.