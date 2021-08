Carlos Romero: "Fueron más errores nuestros que virtud de Águila"

El Once Deportivo empató a dos goles ante Águila en casa luego de ir ganando por 2-0, resultado que a todas luces dejó un mal sabor de boca dentro del plantel ausol y también en la interna de su cuerpo técnico, especialmente en Carlos Romero, su timonel principal, quien confesó no entender cómo dejaron escapar un triunfo que trabajaron bien en el primer tiempo.

"Sorprendido por el resultado, difícil de comprender que estando ganando con solvencia y de repente nos pasa que dos desconcentraciones nuestras hace que se nos vayan tres puntos en casa y esto debe de servir de reflexión para todos", aseguró el técnico migueleño al final del partido.

Romero rescató la labor de sus pupilos en la primera mitad donde jugaron rozando la perfección tras un inicio dubitativo.

"Me quedo con el primer tiempo, la actitud que tuvo el plantel. Se trabajó muy bien, se llegó al arco rival, aparte de los dos goles se tuvo tres o cuatro ocasiones claras de gol, pero eso no es suficiente, hay que seguir trabajando, esto apenas comienza y no nos vamos a volver loco por un resultado así, (sabemos que) debemos de ganar en casa, eso es obvio, pero al final el segundo tiempo no me gustó", reflexionó.

TE PUEDE INTERESAR: Águila rescató el empate de visitante

Sobre el empate que permitieron en los últimos 10 minutos de juego, el estratega de origen guadalupense no se calló al señalar que "fueron más errores de nosotros que virtud de los jugadores de Águila, no es posible que un delantero esté solo para rematar a gol y que los dos centrales estén despistados, que dejemos solo a (David) Rugamas (para el primer gol de Águila), ellos definieron bien en el dos contra uno y Águila agarró más confianza y por ende su ímpetu los hizo alcanzar el empate", lamentó.

Romero admitió que "fueron dos goles calcados, dos errores muy fatales, muy puntuales de nosotros. Desconcentraciones atrás, no se le puede decir de otra manera, Águila no ha sido arrollador, sin embargo el primer gol les da a ellos la esperanza y se encuentran el empate por una pelota que perdemos en el medio campo, nos hacen la contra y soltamos las marcas", analizó el técnico nacional quien pese al mal sabor de boca por el empate dijo que "el equipo promete, por eso dije que me gustó más el primer tiempo, no me esperaba un segundo tiempo así, pero debemos de trabajar, hablar con ellos sobre los errores cometidos y corregirlos", señaló.