Carlos Romero: "Esto va comenzando" 

El Firpo no pudo remontar ante Dragón y perdió en el Sergio Torres Rivera ante los migueleños por 1-2. El técnico de los pamperos, Carlos Romero, reconoció que su equipo no tuvo un buen primer tiempo, y que faltó definición en las ocasiones creadas en la segunda mitad.

"Obviamente las sensaciones son negativas cuando se pierde. El resultado no es lo que uno quiere pero tampoco nos vamos a meter presión solos. Ahora en el segundo tiempo reaccionamos, pero tarde. Sacamos llegadas, nos ayudaron un poco, pero pienso que los partidos que hemos vivido nos ha pasado igual, en el primer tiempo dominó Dragón y en el segundo Firpo se fue asentando mejor y producto de eso fue que tuvimos cuatro ocasiones claves, pero de allí nos faltó concretarlas", expresó.

El estratega afirmó que deben "tener tranquilidad" a pesar de la derrota debido a que es solamente el tercer juego del torneo y que no cuentan con todos sus jugadores disponibles por lesión.

"Esto va comenzando, no es que vamos arrastrando algo de tiempo. No, esto va comenzando, apenas son tres fechas. Lo que lo hace un poco desastroso la parte de la derrota es que nos quedamos con dos puntos en la tabla de posiciones, pero igual pasa que el día de mañana ganemos y lleguemos a cinco puntos y un partido o dos nos ponen arriba o pierdes uno y quedas en el fondo de la tabla. Debemos tener la tranquilidad, este es el tercer juego que dirijo acá (con Firpo), tengo muchas limitantes de jugadores, de igual manera hay jugadores que se están recuperando y de esto ya está consciente la directiva y como aficionados también hay que estar conscientes del plantel que tenemos. Vamos a luchar, sí, hoy no fue nuestra tarde, estamos claros y la actitud la tenemos que mejorar", señaló.

El timonel consideró que el factor psicológico afectó al equipo ya que es un grupo joven, pero que trabajará en mejorar este aspecto para el próximo partido, que será ante Jocoro de visita.

"El primer tiempo estamos claros que jugamos mal, fuimos un desastre completamente. En el segundo tiempo creo que esa parte psicológica le juega un poco al grupo. A pesar de que somos Firpo, es un grupo joven, la presión no es fácil. Claro que deben tener colmillos para estar acá. Ahora pensar las pocas horas que nos quedan es reajustar, trabajar bien la parte psicológica y recuperar bien al grupo porque tuvimos un desgaste de tres juegos, no tuvimos esos tiempos de recuperación. Esto no es excusa, hoy jugamos mal y perdimos", manifestó.

El defensa central Eduardo Vigil tuvo que salir de la cancha en camilla debido a una lesion al comienzo del segundo tiempo. Según Romero, el zaguero ya venía lastimado desde la pretemporada y que esperarán el resultado de una prueba médica que realizarán mañana para conocer la gravedad de la lesión de Vigil.

"Eduardo ya venía un poquito lesionado del tobillo derecho y ha estado jugando así los partidos. Él salió lesionado contra Platense en un amistoso, desde allí ha venido mal, y ha puesto todo su empeño, y hoy (la lesión) es del otro pie, así es que vamos a esperar mañana para hacerle una evaluación y esperar un pronto diagnóstico para ver si es conveniente jugar con él entre semana o recuperar lo de igual manera", comentó.

Romero comentó sobre la situación actual del plantel que cuenta con siete futbolistas lesionados, indicando que en la interna tiene "bastantes deficiencias", no obstante aseguró que las superarán para darle una alegría a la afición pampera.

"Tengo siete jugadores lesionados afuera, vamos echando mano de lo que tenemos, vamos haciendo malabares, pero igual nada de esto es excusa, cualquier cosa que diga sonará a excusa, pero hay cosas que son realidades que las estamos viviendo, yo lo dije el miércoles, hay cosas en las interna que tenemos bastantes deficiencias, pero en el futuro nos toca mejorarlas para darle a esta afición lo que se merece", concluyó.