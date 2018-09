Carlos Romero: "Estamos enfocados en ser primeros de la tabla"

Carlos Romero, entrenador de Águila, habló del hoy en las filas emplumadas. El timonel hizo énfasis en el hecho de que sus jugadores deben tomar buenas decisiones en cancha poder reafirnarse como equipo.

Para Romero, haber ganado en los últimos tres juegos y haber marcado 11 goles es importante, pero cree que aún hay trabajo por hacer en las filas del equipo naranja y negro, que ahora es segundo en la tabla con 16 puntos. Está solo a dos de distancia del líder, Santa Tecla.

¿Cómo se ven ahora desde el segundo lugar?

Primero hay que darle gracias a Dios, porque venimos haciendo el trabajo que corresponde. En segundo lugar, valoramos el esfuerzo de cada uno de los muchachos. Me parece que mientras las cosas se hagan bien, los resultados se van a seguir obteniendo.

Águila tuvo el apresto para salir de un pequeño hoyo en el que cayó en el cuarto y quinto partidos del certamen tras caer ante Santa Tecla y Jocoro. ¿Cómo salieron de eso?

Fueron circunstancias que nos pasaron. Creo que fue un gran aprendizaje para todos. Ahora, trabajamos mucho en los detalles. Cualquiera puede decir que en este nivel se debe trabajar mucho eso. Hay muchas circunstancias que el el mismo juego da. Hay que mejorar en el día a día.

¿Qué conclusiones sacaron de la autocrítica tras las dos derrotas?

Fueron dos juegos extremos. Contra Santa Tecla no merecimos perder, pero en este nivel no se trata de merecer. En este nivel existe hacer bien las cosas. Consideramos un tanto injusta esa derrota, pero caemos en lo mismo. No se trata de justicia.

Luego, contra Jocoro, fue un juego en el que quizá gozamos de mucha confianza y, al final, eso nos dejó una enseñanza más grande. Previo al juego, hablamos que la motivación que ellos traían les alcanzaba para correr cada pelota. Pasó ese mal momento. Luego sacamos conclusiones que abonaron en gran medida en los que podíamos estar haciendo.

Águila ha marcado once goles en sus últimas dos presentaciones ¿Los hace estar al día en la definición esa cantidad de goles convertidos?

No. Falta mucho por mejorar. Este es un equipo que va en una transición, que debe ser despacio. Cuando ganas 4-0, no significa que hayas hecho un juego perfecto. Por el contrario, te obliga a mejorar muchas cosas más todavía. Nosotros vamos despacio.

Hay muchas cosas que deben ir cambiando nuestros futbolistas, Hay un estilo de cada uno, pero aún así considero que hay muchos aspectos por mejorar: el pasado de balón y tomar mejores decisiones en ataque. Hoy en día, el fútbol se puede determinar por las malas o buenas decisiones que un jugador tome en 90 minutos.

¿Pero qué le dicen a usted 11 goles en tres partidos?

Y quizá hubiesen sido más. Pero también sabemos que conjuntar este grupo de jugadores que hoy tenemos no es fácil y no será fácil. Cada uno tiene un estilo diferente. El equipo debe ir retomando un estilo que todos quisiéramos. Pero no es de la noche a la mañana. Falta mucho trabajo todavía.

¿Tener satisfecha la parte financiera ha generado mucha tranquilidad en la plantilla emplumada?

La verdad es que ese es un componente aparte. Los que estamos inmersos en el fútbol sabemos que eso es lo que abona en alguna medida. El jugador merece tener esas prestaciones, que son normal en el fútbol. Al tener la plantilla al día, tú le puedes exigir a los jugadores. Estamos obligados a hacer mejor las cosas.

¿Tienen pensado alguna ubicación fija en la tabla para al cierre de la primera vuelta?

Claro que sí. Nuestra meta es el primer lugar. Sabemos de la ventajas que tiene el terminar del 1 al 4. Estamos enfocados en el primer lugar. Como Águila, quiesiéramos lograr el objetivo del título.