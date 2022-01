Carlos Romero: "El reto es grande"

El Limeño cayó este domingo ante Firpo por la mínima y complica su situación en la tabla acumulada en el Clausura 2022.

El técnico del cuadro cuchero, Carlos Romero, indicó que a pesar de que no iniciaron el partido de la mejor manera, estuvieron cerca de empatar el encuentro en la segunda mitad.

"No nos esperábamos un inicio así como el de ahora, sin embargo debo rescatar las cosas que vi hoy por hoy del equipo. Eso es con lo que me quedo y lo otro lo vamos a mejorar. Obviamente en el inicio siempre hay un cierto temor escénico y creo que eso lo vamos a ir superando. La mente traiciona las habilidades que pueda tener cada uno,pero hay que generarle la confianza al grupo saber que apenas es la primera jornada, obviamente no estamos para regalar puntos, pero esto tiene que ir despacio, sabemos que el camino no es nada fácil. El rival de ahora, Firpo, solo jugó el primer tiempo, el segundo tiempo fue para Limeño. Tuvimos posibilidades al final pero no concretamos porque nos faltó ese último pase", comentó.

El estratega declaró que aún no es tiempo de hacer valoraciones sobre el rendimiento de los fichajes del equipo, y agregó que se les debe tener paciencia.

"Las valoraciones tienen que ser más adelante, es un equipo que vamos a ir con juntando poco a poco. Hubo algunas jugadas descoordinadas entre Nico (Muñoz) y Javier (Lezcano), pero poco a poco se van a ir entendiendo, es la primera vez que juegan juntos, pero son jugadores que sabemos que nos van a aportar mucho. Hay que tenerles paciencia. No se puede tirar un dictamen en los primeros 90 minutos, falta mucho torneo y al final se hace una evaluación. Ahorita no es momento para estar haciendo valoraciones de ese tipo", señaló.

Tras este resultado, más la victoria del Metapán sobre el Alianza, el conjunto santarroseño se encuentra en el último puesto de la tabla acumulada.

"Nosotros sabemos que quizá la presión sería para Municipal Limeño, sin embargo el camino es duro y largo. Si hemos iniciado mal, tenemos que buscar la manera de terminar bien, así es que el reto es grande, no es fácil, nadie dijo que lo fuera, pero en la cancha los muchachos demostraron que sí quieren y esa es la satisfacción que en estos momentos tengo, que mientras ellos demuestren que quieren salir adelante, en algún momento o una tarde vamos a tener el resultado en nuestro favor", comunicó

El timonel destacó la labor de los reservistas Ronaldo González Y Jeferson Valladares, quienes mejoraron el ataque del equipo en el segundo tiempo.

"Son muchachos que han venido en un proceso en la institución y cuando ellos entraron fueron un revulsivo importante. Son muchachos que buscan ser protagonistas dentro del equipo, están con jugadores maduros y profesionales. Acá hay jugadores que ya han ganado títulos y eso es importante. Creo que van a ir dando ese pasito, hay que llevarlos despacio pero hoy mostraron que tienen capacidad", concluyó.