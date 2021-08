Cárlos Romero: "El fútbol nos castigó"

Once Deportivo quedó eliminado ante Comunicaciones en la ronda preliminar de Liga Concacaf. El cuadro de ahuachapán no pudo sacar ventaja en casa y terminó cayendo en el Cuscatlán por el marcador de 3 a 0.

A pesar del resultado, el equipo de Romero tuvo muchas ocasiones de gol en la primera parte del encuentro para irse arriba en el marcador pero no fue eficaz y lo terminó pagando caro en la etapa complementaria.

"En el primer tiempo vivimos un partido totalmente diferente al segundo. Tuvimos un comportamiento táctico muy bueno y opacamos a los jugadores importantes que ellos tenían. Lamentablemente no aprovechamos las oportunidades", dijo Romero.

El cuerpo técnico del equipo aurinegro fue autocrítico al señalar el momento de desconcentración que vivió el cuadro tras el penal al inicio del complemento.

"El rival nos atacó bastante sobre banda izquierda y el penal nos terminó de desconcertar. Yo creo que el fútbol nos ha castigado, nos ha dado un latigazo. No tengo nada que reprocharle a los muchachos porque ellos lo dieron todo en la cancha hasta el final", detalló Carlos.

El zaguero Julio Sibrián coincidió con su entrenador en la conferencia de prensa sobre el lapso donde se perdió el partido: "Perdimos la eliminatoria en 10 minutos con el penal y la expulsión".

Ya sobre el final, el estratega del tanque fronterizo no quiso dar pie sobre la actuación del árbitro caribeño, cuyo desempeño fue abucheado por la afición local tras las decisiones dedicadas como el primer penal y la expulsión de Barreto minutos después.

"No tengo nada que decir sobre el arbitraje. No venimos a atacar a nadie, yo me centro en las virtudes que el rival tuvo", comunicó el técnico del OnceDeportivo.