Carlos Romero: "El fútbol está de espaldas para nosotros"

Limeño no logra arrancar en el Clausura 2022 tras sumar una nueva derrota en el certamen ante Jocoro que lo tiene en el fondo de la tabla acumulada.

El equipo que dirige Carlos Romero sumó su cuarta derrota en cinco fechas y sigue comprometido en el puesto del descenso.

El estratega nacional remarcó que la suerte no está del lado de esos santarroseños pero que tratarán de sacar la situación adelante.

"Nos tenemos que liberar de ese bloqueo mental. Hay que asumir esto como hombres que somos porque en estos momentos el fútbol está de espaldas para nosotros", comentó Romero.

El entrenador también rememoró algunas situaciones puntuales que vivió el equipo santarroseño en los partidos anteriores que le afectaron en los resultados en el presente torneo.

"Con Firpo no nos pitaron un penal claro y perdimos 1 a 0. En Ahuachapán hay un penal claro que no le pitan a Nico, también nos anularon un gol claro en ese partido. Contra Águila hay un penalti que le hacen a Lezcano. Son cosas que venimos arrastrando, que venimos viviendo y no son fáciles", comunicó el técnico de Limeño.

Ya sobre el juego ante Jocoro, Romero explicó que luego de ir abajo 3 a 0 y con el ingreso de Edwin Sánchez, logró darle aire al equipo cuchero para equilibrar la balanza.

"Todos están preparados desde el inicio. Hicimos los tres cambios y eso nos dio un poco de aire con el ingreso de Edwin Sánchez", explicó Carlos.

A pesar de salir nuevamente derrotado, el estratega nacional le dio crédito al rival que nuevamente se hizo fuerte en casa y volvió a anotar más de dos goles.

"Creo que fue una tarde redonda para ellos. Previamente le había ganado al Alianza. Al FAS le logró empatar cuando estaba 2 a 0 abajo", agregó el entrenador cuchero.