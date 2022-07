Carlos Romero: "Comenzamos contra un rival (Alianza) que nos motiva"

Carlos Romero asume un nuevo reto a su carrera como entrenador en primera división tras llegar a un acuerdo con el Firpo e iniciar un esperanzador proyecto que busca reivindicar al cuadro pampero como uno de los aspirantes al campeonato.

El DT charló con EL GRÁFICO sobre los nuevos retos y lo que se espera del mítico Firpo para este Apertura 2022.



En esta etapa de pretemporada, ¿Cómo ha visto y analizado a su plantel?



Sinceramente el grupo está comprometido y motivado por enfrentar un nuevo torneo que no es fácil pero tampoco es imposible. Todo este tiempo los muchachos han tenido las herramientas para resolver el trabajo. Comenzamos contra un rival interesante que nos motiva y ojalá que iniciemos con un triunfo que es lo que vamos a buscar al Cuscatlán.



¿Qúé análisis puede hacer del Alianza que viene de lograr el campeonato en el Clausura?

Alianza es un equipo que lleva varios torneos con el mismo grupo de jugadores que se entienden bien. Tienen una hegemonía en la liga y eso está demostrado pero nosotros con nuestras herramientas vamos a pelear el partido porque además hay un compromiso con cada uno de los jugador es y que disfruten el juego porque hay que afrontarlo de la mejor manera. Vamos a tratar de incomodar al Alianza para que sepan que no tienen enfrente a cualquiera.

Entreno de Firpo previo a la jornada 1 del Apertura 2022



Firpo pasó por muchos altibajos el torneo pasado, ¿Qué es distinto en este torneo?

Hemos recalcado que hay que olvidar el pasado. No se puede hacer nada con lo que ya pasó y todos sabemos las circunstancias por las que Firpo pasó. Ahora lo importante es rescatar ese espacio y el protagonismo que Firpo ha perdido. Hay un grupo de jugadores que quieren demostrar la calidad.



¿Cómo asume este nuevo reto en su carrera?

Es un desafío siempre. Este es uno más y estoy contento de estar acá y sobre todo con estos jugadores que van en el día a día trabajando. Muchos tienen que levantar su nivel futbolístico porque tienen capacidad. No encontré un equipo como hubiera querido como entrenador y me ha costado encajar conceptos y hacer ver la responsabilidad. Los jugadores tienen que darse cuenta que están en un equipo grande al cual nos debemos y tenemos que hacer el trabajo de la mejor manera. Siempre habrá momentos difíciles pero hay que saber reponerse y seguir siempre para adelante y con la responsabilidad merece.



Es complicado iniciar contra el campeón...

Todos los partidos serán difíciles sin importar el rival. Es motivante para nosotros y el torneo no solo es Alianza porque hay otros equipos que vamos a enfrentar y la competencia está intensa. Trabajamos, entrenamos y les he dicho que tienen que hacer las cosas bien para competir.



¿Está conforme con el grupo que ha conformado para este Apertura 2022?

Por supuesto que sí. Más allá que siempre hicimos alguna solicitud de jugadores que nos interesaban para el equipo pero que por distintas circunstancias no se logró pero el equipo que está ha asumido la responsabilidad y con eso me quedo. Los muchachos quieren mostrarse y hay juventud para demostrar la capacidad que tienen y eso me pone contento porque hay un grupo comprometido. Ojalá que esa mentalidad se mantenga durante cada partido y durante todo el torneo.