Carlos Romero : "Yo nunca he insultado a un árbitro"

Luego de empatar 0-0 con el Limeño, el Jocoro lamentó la falta de efectividad y de paso, su entrenador Carlos Romero lamentó la sanción que lo mantendrá lejos del banquillo por los próximos seis meses.

Destaca que el equipo local haya sacado adelante el resultado, un empate, pese a contar con notables bajas por sanción, impuesta tras la trifulca en el partido ante Atlético Marte en el cierre de la fase regular.



"Yo no le hice mal a nadie, todos los que me conocen saben que yo nunca he insultado a un árbitro. Me duele mucho la forma como me han sancionado, no es justo pero espero que se arreglen las cosas con la apelación", habló el técnico.



El DT de Jocoro varió su estrategia y su parado táctico en la contención y defensa, al no contar con sus siete jugadores titulares.



"Sabíamos que iba a ser complicado, siete bajas de los sancionados, más dos jugadores lesionados, eso nos limita pero este grupo me demostró esfuerzo y sacrificio", comunicó el profe.



Para el encuentro de cuartos, Carlos Romero tuvo que optar por varios juveniles en la nómina debido a las múltiples ausencias antes expresadas.



"Se han tomado en cuenta los juveniles por la necesidad. Son muchachos que han venido trabajando con la mayor. Hoy tuvieron su oportunidad, ellos tienen que aprovechar estos partidos. Sin embargo, tienen que tener más rodaje y acumular más minutos", expresó Romero.



En cuanto a las valoraciones del partido, el estratega fogonero esperaba más de Limeño y concluyó que su equipo fue el que buscó la victoria.



"Nosotros salimos a proponer, son partidos que se definen por detalles. Limeño vino a pararse atrás, a jugar al pelotazo, esperando un error de nosotros atrás, sin embargo el equipo siempre estuvo atento en todo. Ahora, solo queda recuperarnos y esperar el próximo partido del día domingo", dijo Carlos Romero.



Para el partido de vuelta, Limeño recibirá a Jocoro este domingo en Santa Rosa de Lima a las 3 de la tarde para definir quién enfrentará en las semifinales al ganador de la serie Águila - Firpo.