Carlos Peña: "Nos ganaron bien, pero el arbitraje fue malísimo"

La derrota por 3-1 en Ahuachapán caló hondo en la interna de FAS, a tal grado que muchos de los jugadores tigrillos optaron mejor guardar silencio a la hora de salir de la cancha del estadio Simeón Magaña de la cabecera departamental.

Pero no todos tomaron esa decisión y algunos jugadores declararon su sentir tras la debacle en Ahuachapán, entre ellos, el capitán Carlos "el Gullit" Peña, quien admitió al final del partido que "duele perder así, no le quitó méritos al equipo rival, jugó muy bien, mostró mucha actitud, nos ganaron muchas pelotas divididas que nos costó los goles en contra", señaló el ex mundialista azteca con serenidad.

Sobre la manera en que se perdió luego de comenzar ganando el partido en el segundo tiempo con gol de Wilma Torres tras un cobro de tiro libre por falta sobre su persona, Peña confesó: "debemos estar atentos los 90 minutos de juego o los minutos que el árbitro brinda. Por allí hubo una desconcentración en el tercer gol, a mí no me gusta hablar del arbitraje, pero la verdad el de esta tarde fue muy malo, prepotente, cuando estaba mal uno trataba de hablarle bien pero él contestaba mal, quiera o no eso termina de fastidiar también al jugador, que por más que uno quiera estar tranquilo dentro de la cancha te cometen faltas que no te las marcan y eso al final terminan en lo anímico, saber que lo te marcarán ninguna falta que te cometan", señaló con cierta frustración el jugador tigrillo quien no se calló para evaluar el trabajo de Gérman Martínez.

"Malísimo la verdad, nos expulsa a nuestro defensa cuando en verdad no era una acción para hacerlo. Lo digo con todo respeto, no me gusta hablar del arbitraje, con esto no le quitó méritos al rival quien jugó bien, con mucha actitud, supo aprovechar sus oportunidades de gol pero fue en verdad un arbitraje muy malo", acotó el jugador azteca.

Sobre su aparición en el partido con el gafete de capitán por primera vez en el plantel asociado "Gullit" Peña dijo que "acá en FAS cualquiera puede salir portando el gafete de capitán, hay muchos jugadores con jerarquía, hoy me tocó a mí, en el siguiente partido le puede tocar a otro. Hay un equipo muy compacto, muy unido ahora hay que seguir trabajando para asimilar esta derrota", aseguró.

Finalmente, Peña aseguró que reencontrarse en la cancha con sus compatriotas del Once Deportivo y ex compañeros de equipo fue gratificante.

"Fue lindo saludar de nuevo al 'Tepa' (Edgar) Solís y a (Marvin) Piñón, son excelentes jugadores y grandes personas. Por allí a (Dieter) Vargas no lo conozco, ha sido un gusto haberlos saludado nuevamente en una cancha".