Carlos Mijangos dirigirá al Chalatenango ante el Isidro Metapán

METAPÁN (SANTA ANA). El Chalatenango contará con la dirección técnica de su director deportivo Carlos Mijangos, en detrimento del entrenador William Renderos, esta noche ante el Isidro Metapán.La razón de que esto sea así es porque el míster Renderos aún no ha sido inscrito ante la primera división y, si esta noche el equipo no contaba con DT oficial, perdería los puntos del juego ante la escuadra jaguar.Mijangos, quien se encontraba desde hace tres día en su natal Guatemala, fue notificado por la directiva morada para que volviera al país y se presentara a dirigir al equipo esta noche. El entrenador llegó justo antes del partido.“Soy respetuoso del trabajo del entrenador Renderos. Yo me sentaré en el banquillo para que el equipo no sea sancionado, pero será él quien dirigirá al plantel desde las gradas”, comentó “el Comanche” a EL GRÁFICO.

Renderos dijo a EL GRÁFICO que esta situación es incómoda para él y, aunque cumplirá con su trabajo de esta forma por esta noche, podría presentar su renuncia si esta semana no se oficializa en su puesto como entrenador principal.



Sin embargo, esto no fue todo lo adverso a lo que tendrá que sobreponerse el equipo alacrán puesto que su reserva no disputó el partido ante el Metapán al llegar media hora tarde y no jugar su encuentro.