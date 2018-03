Carlos Mijangos: “Los árbitros y la prensa están en contra del Chalatenango”

Carlos Mijangos, técnico del Chalatenango, criticó la labor arbitral de Francisco Granados y lo culpó como principal culpable de ceder el empate en casa el partido que ganaban con gol de Bladimir Díaz.El estratega señaló que la pelota no cruzó la línea de gol al minuto 86 que se tradujo en el gol de Cristian Gil Mosquera; Granados avaló el tanto "hizo falta que los árbitros pitaran correctamente, que los líneas (asistentes) no levanten la banderola como tick nervioso, cuando a nosotros nos tienen que marcar algo se hacen los locos", dijo molesto el chapín.Al igual que en el partido de la fecha dos ante el Sonsonate criticó a los árbitros (en esa oportunidad les acusó de creerse la mamá de Tarzán) anoche también se quejó además de la prensa deportiva, "la misma prensa dice que vamos a bajar al igual que en el 2005 que lo llevaba invicto, ahora que no hicimos pretemporada dicen que este equipo no sirve, que va al descenso... hay maldad".Mientras que Víctor Dubón, volante equipo chalateco, manifestó que "lastimosamente este empate para nosotros es como una pérdida, debíamos aprovechar en casa, en la ubica falla que tuvimos nos empataron el partido, debemos seguir trabajando".Cristian Gil Mosquera se reportó para el segundo tiempo y fue el encargado de marcar el gol del empate sobre el cierre del partido.El artillero colombiano salió satisfecho por el gol y por el punto de visita "no dimos balón por perdido, sabíamos que estábamos haciendo bien las cosas y no desmayamos hasta encontrar el gol. Me apliqué en el pase y logré marcar, es por esfuerzo de todos. Somos un equipo aguerrido, el profesor Efraín Burgos armó a este equipo para esto, nos quedan 20 finales, debemos seguir aplicados".Efraín Burgos, técnico del equipo escarlata destacó el aporte colectivo del equipo, "esperamos seguir mejorando y que para el siguiente partido mostrar más, sabemos la calidad humana y futbolistica de Mosquera, ese fue el motivo por el queo llevé al equipo"."Nos tenemos que acoplar más, debemos seguir trabajando, los cambios ayudaron, vamos por buen camino y no nos vamos a desesperar ", concluyó.