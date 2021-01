Carlos Lanza: "Águila fue mejor que nosotros en todo el partido"

Jocoro desapareció literalmente de la cancha tras el pitazo final del juez German Martínez, no quiso ser testigo del desborde de alegría que vivió el plantel de Águila y como pudo abandonó deprisa la cancha del estadio Barraza de San Miguel.

Uno de los pocos que logró interactuar en el campo del juego tras la finalización del partido fue el hondureño Carlos Ovidio Lanza, autor de nueve goles con Jocoro en el apertura 2020 y líder de goleo de los fogoneros.

Lanza admitió que "sabíamos lo complicado que sería jugar acá en el Barraza ante el Águila, sabíamos de la capacidad que tiene el equipo jugando en su estadio, con grandes jugadores, creo que por allí en una jugada estacionaria nos confiamos todos y por allí llegó el empate en el marcador global y luego una jugada por la banda nos hizo perder la serie", lamentó el atacante hondureño quien destacó que las semifinales ante el Águila "fue una bonita serie, una gran experiencia en lo personal, hasta acá llegamos, felicitar a los compañeros, a la afición de Jocoro quienes siempre nos brindaron su apoyo y a seguir trabajando para poder estar en el próximo torneo en semifinales", indicó con desconsuelo.

Jocoro demostró su poderío jugando de local pero sufrió mucho en el torneo jugando fuera del complejo deportivo Tierra de Fuego, algo que el propio Lanza reconoció.

"Es complejo el tema, sabemos que en nuestra cancha nos hacemos más fuertes, la cancha es más pequeña y los recorridos son más cortos. Nos pesó un poco (el Barraza) porque tiene más amplitud en sus dimensiones pero creo que no podemos poner excusas, Águila fue mejor que nosotros en los 90 minutos, felicitarlos por su clasificación a la final", aseguró uno de los mejores extranjeros que llegaron para el Apertura 2020, algo que para Carlos Lanza es un logro personal y anunció su continuidad en las filas fogoneras.

"Sí, gracias a Dios se me brindó la dicha de anotar goles, de ayudar al equipo; y sí, hasta ahora me debo al Jocoro, no he pensado cambiar de equipo, seguiremos acá en el otro torneo y tratar de hacer las cosas de la mejor manera."