Carlos “Gullit” Peña firmará con FAS por una temporada

El futbolista mexicano Carlos "Gullit" Peña aceptó la oferta que le presentó la dirigencia de FAS para portar los colores del equipo santaneco y arribará al país a más tardar el 3 de febrero para estampar su firma en el contrato que lo ligará con el plantel asociado para los próximos dos torneos cortos, así lo detalló su representante, Manuel Urenda.

“Las conversaciones iniciaron hace dos semanas, el FAS le ofreció a Carlos un proyecto futbolístico interesante, la meta es ser campeón y es una de las razones que le interesó, además de ser un equipo histórico en El Salvador y donde ha jugado el mejor futbolista de El Salvador, esas y muchas cosas influyeron para inclinarse por el FAS”, aseveró Urenda quien ya ha tenido experiencia en traer jugadores al fútbol nacional como los jamaicanos Addlery para Águila, Sean Fraser para el Once Municipal y Romeo Parkes para Isidro Metapán.

Urenda confirmó que “Peña firmará con FAS por dos torneos, con la opción de salir del equipo siempre al finalizar cada torneo, las metas de Peña es quedar campeón con FAS, está consciente que la afición es exigente y por el proyecto deportivo que se le ofreció como equipo y personal, eso influyó para que pueda firmar su precontrato y llegar a El Salvador a principio del próximo mes”, resaltó.

Carlos Peña estampó su firma en el principio de acuerdo con el FAS. Foto CORTESÍA.

Nacido hace 30 años en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, Carlos “Gullit” Peña ha dejado su huella futbolística tanto dentro como fuera de las canchas.

Ex seleccionado nacional mexicano entre el 2012 y el 2016 donde fue 19 veces internacionales y anotó dos goles y asistió a la Copa de Mundo de Brasil 2014 con el “Tri” le afirmó a Deportes LPG sus intenciones de recalar en las filas tigrillas de quien lo separa solamente unos detalles para firmar su vínculo con los tigrillos.

“Es un reto que tomo con mucho entusiasmo y mucho profesionalismo, de llegar al FAS estoy con mi mente puesta en hacer cosas grandes con un histórico de El Salvador como lo es el FAS y toda su afición”, aseguró el “Gullit” Peña quien confesó además que “desde que supe que Jorge ‘el Zarco’ Rodríguez me quería (en el equipo) eso me motivó mucho y con la mentalidad de aportar al equipo, mis esfuerzo y profesionalismo para que juntos con mis nuevos compañeros podamos hacer campeón al FAS”, resumió el ex jugador de Pachuca, León, Guadalajara, Cruz Azul y Necaxa en la Liga MX y con pasado en el Rangers de Escocia.

Fuera del ámbito deportivo, Carlos “Gullit” Peña ha sufrido dentro de su carrera profesional momentos que lo han alejado del fútbol donde ha jugado más de 280 partidos y ha anotado 65 goles, todo ello por culpa del alcohol el cual lo alejó de las canchas desde el 2019 cuando defendía los colores del Necaxa.

Urenda aseguró que son detalles lo que faltan para que Peña pueda recalar en las filas santanecas y destacó además que el estado físico del tamaulipense está en un nivel óptimo, pese a que tiene más de un año de no jugar.

“Peña ha estado trabajando mucho en su estado físico, la pandemia en sí ha afectado a todos, tiene deseos de volver bien al fútbol profesional, el hecho de poder jugar en el fútbol salvadoreño lo ha animado mucho y la verdad se siente contento, esperando solamente que las cosas finalicen bien para que firme el próximo mes.”