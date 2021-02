Carlos "Gullit" Peña: "Podemos dar más"

Carlos "Gullit" Peña fue la figura en la victoria de 4-1 de FAS sobre la selección Preolímpica de El Salvador. El mediocampista mexicano sacó sus conclusiones y a su criterio, se va tranquilo pero no conforme del cotejo. Aseguró que el equipo está para más.

"Hicimos un buen partido, no lo vimos como un amistoso, sino como que ya vamos arrancar el torneo y queremos iniciar de la mejor manera", dijo Peña tras el partido.

Peña, que anotó y asistió en su primer encuentro bajo el mando de Jorge Rodríguez, aseguró que su impresión es que el plantel está para pelear el título, sin embargo, insistió en que el equipo tiene que mentalizarse para ir paso por paso.

"Tenemos un buen equipo para pelear, como siempre lo ha hecho FAS, obviamente vamos a buscar la cereza en el pastel con el campeonato, pero hay que ir paso a paso. Vamos tranquilos pero no conformes, podemos dar más", agregó.

El mexicano destacó la intensidad que mostró el combinado nacional en el Óscar Quiteño, sin embargo, se fue con la sensación de que FAS pudo haber anotado más goles.

"Este fue un partido bueno, intenso, siempre le quieren ganar a FAS y qué mejor reto con los chavos que van creciendo, que tienen mucha calidad. El equipo en general hizo un buen partido, nos faltó concretar dos o tres de gol que generamos, pero en general un partido muy bueno", dijo Peña.

Asimismo, Carlos Peña habló sobre su estado físico. Aseguró que aún falta mucho para ver su mejor versión.

"Nos estamos preparando para más, siempre lo digo, no me gusta conformarme, puedo dar más todavía. Falta todavía y aún así estando a mi nivel no me conformó, tengo que seguir adelante", concluyó.