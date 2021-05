Carlos "Gullit" Peña: "Misión cumplida"

El mexicano Carlos Alberto "Gullit" Peña, volante ofensivo del campeón FAS, manifestó a Deportes LPG que aún no sabe si seguirá jugando con el equipo asociado para el torneo Apertura 2021 que aún no tiene fecha de inicio.

El ex mundialista del "Tri" en Brasil 2014 celebró junto a su familia dentro de la cancha del estadio Cuscatlán el ser de nuevo campeón de liga luego de siete años de no serlo y admitió su sentir por haberle cumplido a la afición santaneca con entregarle la corona 18 en su historia.

"Misión cumplida, gracias a Dios, contento con este logro. En estos cuatro meses se sufrió mucho pero es parte del fútbol, pero contento de ser ahora campeones con FAS", afirmó Peña con mucha felicidad mientras se acomodaba su medalla de campeón sobre su cuello.

El mediocampista azteca nacido en Ciudad Victoria hace 31 años era duda para el juego final del Clausura 2O21 ante el Alianza luego de sufrir un fuerte golpe en su rodilla derecha en el juego de vuelta de semifinales ante Santa Tecla, algo que tuvo en vilo a toda la afición tigrilla.

"Gracias a Dios me logré recuperar a tiempo, ya en el segundo tiempo me comenzó a doler la rodilla un poco, pero como les dije (al plantel) no quería que cocinaran sin mí", afirmó entre sonrisas.

Peña, quien fue presentado como el fichaje estrella del FAS y de la liga nacional el pasaso 5 de febrero conquistó el domingo su tercer título de liga en su carrera profesional tras ser bicampeón con los "panzas verdes" del León en las temporadas 2013 y 2014 y admitió no hallar diferencias entre ambas ligas en el ambiente de una final.

"No hay diferencias, todo es igual, hay mucho nivel en El Salvador y contentísimo, a festejar con toda la gente", declaró mientras dejaba en duda su continuidad con el equipo asociado para el próximo torneo y participar así en la fase preliminar de la Liga CONCACAF 2021 donde los tigrillos clasificaron gracias a su título de campeón.

"No creo que todo esto sea mi despedida (del FAS), aún no sé, vamos a ver que pasa (en el futuro)" aseguró el jugador mexicano quien partió este lunes hacia su tierra natal donde sabrá su destino en el último semestre del 2021 luego que Manuel Urenda, representante del jugador, aceptó ante medios mexicanos que la carrera del tamaulipeco de 31 años vive un repunte tras su participación en FAS y que tiene tres ofertas para volver al futbol mexicano, una de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y dos ofertas más del futbol europeo.