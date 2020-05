Carlos García, jugador del Metapán, en recuperación durante la cuarentena

Cuando se disputaba la quinta jornada del Clausura 2020, el volante del Metapán, Carlos García se lesionó de su rodilla derecha frente al Chalatenango y sin saberlo fue su adiós en el torneo. Se perdió los restantes seis encuentros y cuando estaba a punto de regresar, las autoridades fueron por finalizado el torneo.

Esto dejó un mal sabor de boca al nacional debido a que tenía grandes expectativas en que podía tener minutos. Considera además que el campeonato pasado no fue el mejor de todo el equipo en el frente ofensivo en donde solamente anotaron cinco goles en 11 partidos.

"Lastimosamente me lesioné y ya no pude seguir jugando. Me perdí los últimos seis partidos y el equipo se iba levantando. Si bien casi no teníamos gol, con el pasar del torneo sabíamos que podíamos mejorar. Este parón por la cuarentena me ha venido bien en ese sentido porque he podido descansar y fortalecer la rodilla ", dijo el calero.

A pesar de los pocos minutos de juego, la confianza sigue en el jugador pues tuvo el aval del cuerpo técnico comandado por Víctor Coreas, y renovó su vinculación por un año más.

"Llegamos a un acuerdo con el presidente (Rafael Morataya), nos reunimos antes que esto de la pandemia se complicara, me siento bien acá, yo venía de jugar en la segunda división y me han tratado muy bien. Para mí es bueno seguir acá", agregó.

Ahora quiere borrón y cuenta nueva. La renovación del plantel también da pauta para aspirar a grandes cosas y si bien hay un equipo muy competitivo, la intención de García es de pelear por un puesto en el equipo titular.

"El equipo se ha reforzado muy bien y la verdad que eso motiva. Ha llegado Herbert Sosa, Alex Larín, Ricardinho quienes son gente de peso y esperamos que todo el que venga lo haga bien porque estamos en deuda con la afición del Metapán. Es duro estar en el banco y las gradas, por eso quiero luchar para jugar", destacó.

Ya son poco más de dos meses desde la suspensión del torneo debido a la pandemia del COVID-19, por ello, este futbolista nacional se prepara de la mejor manera en su casa para cuando sea el llamado de volver a las canchas.

"Pasando la cuarentena en casa, trato de pasarla de la mejor manera, haciendo ejercicios, con los videojuegos y también viendo series en Netflix. Haciendo de todo un poco. Acá en la colonia se siguen los protocolos de sanitización para los vehículos y peatones también, esperando que esto ayude a evitar los contagios", finalizó.