Carlos De los Cobos: "Todos los rivales merecen respeto"

Carlos de los Cobos, seleccionador mayor, habló con EL GRÁFICO desde México. Llegará al país desde este sábado, para intentar comenzar a trabajar con el equipo nacional desde el próximo miércoles en la FESFUT, siempre con la atención de los protocolos sanitarios ante la amenaza por la pandemia por coronavirus.

En octubre lo esperan ya Granada (local en octubre) y Montserrat (visitante en octubre) y un mes después tendrá que medirse ante Islas Vírgenes (visita en noviembre) y Antigua y Barbuda (local en noviembre).



Por ahora trabajaría solo con jugadores de la liga local más Erick Rivera, del Aurora boliviano, que está ahora en el país. Con relación a los que juegan fuera del país, el timonel azteca habló de los legionarios a los que tomará en cuenta para el inicio del camino eliminatorio.

¿Cuál es su mirada, a priori, de los rivales de la selección mayor, Grenada, Montserrat, Islas Vírgenes (estadounidense) y Antigua y Barbuda en esta primera ronda eliminatoria a Catar 2022?

Son rivales que merecen respeto. Si uno analiza las posiciones en el ránking CONCACAF, tanto Granada como Antigua y Barbuda, están mejor posicionados que Montserrat, contra el que ya jugamos tres veces. Les ganamos las tres veces, pero fueron juegos difíciles. Hay que tomar esto con seriedad, lógicamente con la convicción de que nosotros somos mejores que el rival. Ahora tenemos que prepararnos bien para enfrentar bien estos partidos y lograr el pase a la siguiente ronda.

Le tocará, según calendario, iniciar en casa, pero casi es un hecho que a puerta cerrada. ¿Hasta dónde puede ser importante iniciar en su cancha esta primera ronda?

Es importante iniciar en casa, porque conocemos bien nuestro campo, nuestra cancha. Es básicamente eso, porque no tenemos a nuestra afición. Es un factor importante para nuestro equipo la presencia de nuestra hinchada y lamentablemente, por esta situación de la pandemia no la vamos a tener. Pero conocemos nuestra cancha, en la que hemos sido contundentes, ganadores. Empezar ganando el torneo es bueno. Si nosotros ganamos a Granada en el inicio, vamos a ir a Montserrat con la confianza, con la tranquilidad de que iniciamos bien.

De nuevo le toca enfrentar a Montserrat desde el banquillo de El Salvador. Ya lo enfrentó una vez en 2018 y otras dos en 2019 ¿Qué opina de eso?

Y ese es un rival difícil. Recuerda que los tres partidos han sido complicados (triunfos 1-2, en 2018, 0-2 y 1-0, en 2019). Hay que tomar las cosas con seriedad y no echar las campanas al vuelo, porque por eso suceden las desgracias deportivas. Cuando la gente se confía demasiado, porque piensa que solo por pararse en la cancha va a ganar, se tienen problemas. Vamos a darles a los rivales el respeto que se merecen. Pero vamos a jugar con la confianza de que somos una buena selección. Acá el tema es la preparación, hay que prepararnos, porque nuestros muchachos tienen ya meses de no tener una actividad organizada, de manera formal y en eso tenemos que enfocarnos como cuerpo técnico, para hacer que los muchachos lleguen lo mejor preparados posible.

¿Cómo va a ser la preparación de la selección de cara a los cuatro juegos de primera ronda eliminatoria? ¿Cuándo arrancarán con la preparación?

Estaríamos iniciando con el trabajo este 26 de agosto, pero eso depende de lo que diga la primera división, si llega a un acuerdo con la FESFUT. Tenemos un buen preparador físico, que es el profesor Fernando Guerra. Él ya tiene claro el método que utilizará. Tú sabes que el fútbol es un juego de conjunto y normalmente los trabajos que hacemos son colectivos, pero en este caso por el tema de la pandemia y el tema de los protocolos se tiene que buscar trabajar de forma aislada con los jugadores. Vamos a ir buscando aprovechar esto. El profesor Guerra ya tiene su plan de trabajo y esperemos que lo podamos cumplir y poder contar con los muchachos. Es necesario que cuando menos en lo físico tengamos un avance importante en las primeras semanas.

¿Lo sanitario estaría garantizado para la vuelta a los trabajos de la selección?

Sí. Es que así lo exige el gobierno, las autoridades y tampoco podemos poner en riesgo a los muchachos. Es un riesgo trabajar sin las medidas adecuadas. Lo que menos quieren las autoridades es exponer a la gente, en este caso los jugadores. Debemos tener todo bajo control para que cada entrenamiento que se realice se pueda llevar a cabo sin ningún contratiempo. Llegaré este sábado y luego de que se me autorice que puedo salir, me podré reunir con mis compañeros del cuerpo técnico y luego si la FESFUT lo autoriza, podremos iniciar los trabajos con los muchachos.

¿Sigue pensando que CONCACAF se precipitó con este formato y con programar para octubre y noviembre esta primera ronda a Catar, en medio de una pandemia por coronavirus?

Pienso que sí. Yo siento que lo primero es la salud de las personas, de los jugadores, aficionados. Primero está la salud del ser humano, lo demás viene en un segundo término. Creo que CONCACAF pudo haberse evitado toda esta situación que se armó con respecto a esta competencia que vamos a iniciar, si ellos hubieran decidido pronto. Si ellos querían hacer un octogonal, pues los ocho primeros del ránking iban al octogonal y los demás podían competir de otra manera. Pero al final, CONCACAF es la que toma las decisiones. La pandemia no se ha controlado, no se ha normalizado y la salud de la gente siempre está en riesgo.

Hablemos de las convocatorias para los primeros dos juegos de eliminatoria, contra Granada y Monserrat, en octubre. ¿A qué legionarios tiene ya confirmados?

Bueno tenemos a Pablo Punyed, Darwin Cerén , Andrés Flores, Jaime Alas, Joaquín Rivas, Efraín Burgos y Erick Rivera, que está en el país y, como no ha podido regresar, vamos a solicitar permiso a su club, Aurora boliviano, para que pueda entrenar con nosotros desde la próxima semana y poderlo conocer más a fondo, aunque lo conozco. Lo vi jugar en varias ocasiones con Santa Tecla, pero es un chico que por su estatura tiene un perfil físico interesante. Es un buen rematador de cabeza.

¿Rodolfo Zelaya, que recién firmó con Alianza para volver a ese equipo, está en sus planes para el inicio de esta eliminatoria?

Rodolfo Zelaya es un jugador importante. Yo quiero ver cómo está físicamente. No nos olvidemos de que Rodolfo ya no tiene 20 años. Es un chico que está en una muy buena etapa de su carrera, porque un jugador con 32 o 33 años de edad aún puede dar mucho, pero quiero ver cómo está, para ayudarlo a que se ponga a punto. Rodolfo es un jugador importante, con experiencia. Es el máximo goleador que tenemos y vamos a tratar de ponerlo bien para que nos ayude.

¿Y Nelson Bonilla, del Thai Port tailandés?

En el caso de Nelson Bonilla está claro. Él me pidió (en septiembre de 2019) que no lo convocara a la selección. Por otro lado, ha estado inactivo por muchos meses. Recuerda que él tuvo un problema en la fascia plantar y luego en la rodilla, me parece. Creo que también tuvo una cirugía y no está en condiciones todavía. Por ahora, no estoy pensando en Nelson Bonilla. Tenemos a jugadores ahora como Érick Rivera y David Díaz, quien ha sido un jugador disciplinado y ha ido creciendo en selección nacional. Son chicos que pueden hacer un buen trabajo en esa posición.