Carlos De los Cobos: "Orgulloso de llegar otra vez a la Selecta"

El mexicano Carlos Alberto de los Cobos repetirá como seleccionador nacional , según confirmó vía telefónica a EL GRÁFICO.

"Estoy contento por esta posibilidad que se me presenta. No soy adulador pero quiero mucho a El Salvador, me identifico con su gente y eso provoca en mí una ilusión y una responsabilidad de volver a la Selecta, gracias a Dios se presenta esa posibilidad y confirmo mi regreso", aseguró el técnico tamaulipense, de 59 años.

De los Cobos fungía como director del Instituto Municipal del Deporte (Inmude) en Durango, pero permaneció en el cargo sólo cinco meses. "Los humanos debemos hacer por necesidad o por compromiso social un trabajo que no nos gusta, pero que se debió hacer con mucho compromiso con el alcalde municipal de la capital de Durango, pero él sabe que soy hombre de fútbol y no podía pasar por alto está oportunidad. Es un honor dirigir de nuevo a una selección y más siendo la Selecta", dijo.

"Me buscó el señor (Hugo) Carrillo y me explicó la problemática que existe en torno al juego ante Honduras el 2 de junio y lógicamente me llamó para preguntarme si me interesaba liderar un proyecto a largo plazo y le dije que me encantaría" subrayó. "Ya había tenido pláticas con el señor Carrillo días antes y hablamos que necesitábamos tiempo para tener cosas buenas", detalló.

"Sólo el tiempo nos permitirá corregir los problemas que hay en el fútbol salvadoreño en la actualidad, a fin que el jugador y el entorno maduren para erradicarlo poco a poco", explicó De los Cobos. "Me ofreció (Carrillo) un contrato a mediano o a largo plazo, nunca me ofrecieron solo dirigir el juego ante Honduras, eso deseo que quede claro".



IMAGEN FEDERATIVA

De los Cobos confirmó que arribará al país el próximo lunes en horario aún por definir y adelantó que respetará el listado de jugadores que hayan sido convocado por la FESFUT.

"No tengo mi boleto aún en mis manos, llegaré en el transcurso del día lunes, entiendo que ya hay un listado definido con jugadores que por la premura del juego tienen visado americano, hay jugadores del Alianza y Santa Tecla como base por ser los equipos que han marcado la hegemonía en el fútbol local en los últimos dos años. Vamos a verlo, no tocaré nada, vamos a trabajar desde el martes con ese listado", afirmó.

"El lunes firmaré el contrato, la vigencia del mismo durará hasta donde lleguemos en la eliminatoria hacia Catar 2022, hasta donde la selección tenga vida en la eliminatoria, hasta allí llegaría este contrato", destacó.

Sobre su cuerpo técnico, De los Cobos enfatizó que "solicité primero para el juego ante Honduras llevar un auxiliar de mi confianza de México, el preparador físico lo nombraremos en El Salvador y otro asistente técnico más". "Mi asistente será mi hermano, Sergio De los Cobos, pero aún no definimos los demás nombres", añadió.

El técnico mexicano sentó también su postura acerca del entorno negativo y de pobre imagen que posee actualmente la FESFUT por su gestión federativa.

"Lo que a mí me corresponde es mi trabajo de campo, sé que el entorno allá no es el ideal y que algunas veces no permite trabajar bien, soy respetuoso de todo eso pero llego a El Salvador con ilusión y no a generar polémica o crear más problemas, no puedo pensar en el ambiente que existe en el país. No me corresponde eso, voy a trabajar en la cancha, los problemas de la gente de pantalones largos sea bueno o malo no me compete juzgarlo, mi deber es darle resultados deportivos al fútbol salvadoreño", afirmó.