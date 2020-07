Carlos Chicas: "La necesidad prevalece ante los sueños de fútbol"

El fútbol pasó a segundo plano. Carlos Chicas destacaba con el Nuevo San Sebastián Salitrillo de la tercera división, pero al formalizar su hogar, tras el Clausura 2018, optó por retirarse del fútbol profesional y buscar un trabajo que le generara mejores ingresos económicos.

Desde ese momento, Chicas se convirtió en un experto operario de corte de telas en fábricas del occidente del país, pero sueña con poner un negocio de venta de ropa, una granja y volver al fútbol profesional.

Dio los primeros pasos dentro del fútbol desde muy pequeño, se formó en los niveles inferiores del Once Lobos de la segunda división, fue promovido al plantel mayor en el año 2010, por el entrenador Carlos González, y se mantuvo con el equipo lobezno hasta finales del año 2013.

Tras cuatro años en el Once Lobos de la segunda división, un título en la liga de plata y la satisfacción de haber debutado profesionalmente con los chalchuapanecos, pasó al Nuevo San Sebastián de la tercera división, en el año 2017.

“Fui campeón con el Once Lobos en mi primera campaña en la segunda división, es la máxima alegría que tengo al momento en el fútbol, me ha dejado buenos recuerdos”, sostuvo.

Chicas destacaba en ataque, marcaba muchos goles “jugué con jugadores importantes como Bladimir Díaz (colombiano), Cristian Gil Mosquera (colombiano), César Larios, he aprendido mucho del fútbol, espero que pase la emergencia para poder volver al fútbol, he estado entrenando durante este tiempo”, destacó.

DESPEDIDA

Tras cuatro años en el Once Lobos de la segunda división, un título en la liga de plata y la satisfacción de haber debutado profesionalmente con los chalchuapanecos, pasó al Nuevo San Sebastián de la tercera división, en el año 2017.

Se mantuvo con el equipo santaneco por un año, pero luego se casó, los gastos en el hogar incrementaron (llegada de su primer hijo), por lo que optó por dejar sus sueños de escalar hasta la primera división.

Fue una dura decisión, pero era necesario generar mejores ingresos económicos “mi sueño era mantenerme en el fútbol y un día llegar a la primera división, pero la necesidad fue más fuerte que el deseo de jugar”, explicó.

“Me casé y en segunda y tercera división no pagan bien, decidí dejar de jugar y buscar un trabajo. No me pagaban tanto (en segunda y tercera), tenía mayores compromisos en mi hogar y decidí dejar de jugar, comencé a trabajar en una empresa textil”, añadió el futbolista de 24 años de edad.

Tiene claro que le gustaría volver al fútbol para que su hijo, Carlos, vea sus condiciones: “me gustaría volver a jugar en la segunda división, no aspiro a la primera división, esto es un proceso, llevo un mes de preparación en casa, para poder jugar, lastimosamente aún no se puede, pero buscaré equipo”.

Mientras llega esa oportunidad, trabaja en una empresa textil. Manipula una máquina que corta tela, tiene tres meses de haber iniciado “corto camisas, pantalones… pienso con mi esposa que cuando pase la pandemia, poner un negocio de ropa o una granja para generar dinero extra, me gustaría que mi hijo Carlos Chicas me vea jugar”.