Carlos Carrillo, del Sonsonate: “los árbitros me tienen condicionado”

Carlos Carrillo, zaguero del Sonsonate, pagará un juego de suspensión ante FAS y deberá dar paso a jugadores como Edson Meléndez o Kevin Calderón en la idea de Rubén Alonso.

El jugador nacional consideró justa su expulsión en el último partido ante el Pasaquina, aunque dejó entrever que los árbitros son muy rigoristas con su estilo de juego.

¿Cómo valorás la expulsión sufrida ante Pasaquina?

La verdad la expulsión me pareció justa, la segunda amarilla sobre todo. La primera todavía tengo bastantes dudas, pero considero que los árbitros lo hacen para detenerme a tempranas horas del partido. Siempre tratan la manera de sacarme como para condicionarme.

¿Crees entonces que los árbitros ya te tienen marcado por tu forma de jugar?

Bien raro, porque no todos me han faltado al respeto, sino los principales. Y la única forma que tengo yo para denunciar es con los medios. Ustedes tienen bastante fuerza y pasan bastante pendientes. No me ha quedado nada más que eso, que un árbitro (Jaime Herrera) le haya faltado el respeto a mi mamá, que nada tiene que ver con esto.

¿Crees que está situación puede tener repercusiones?

Ojalá esto termine aquí y que no vuelva a pasar. Me hubiera gustado que él (Herrera) fuera más valiente y dijera que se equivocó y que me pidiera una disculpa, pero no lo hizo y ni modo. No podemos estar peleando, aunque sostengo lo que digo. Estamos a la orden de las autoridades por cualquier investigación.

¿Ahora te tocará ver desde el banquillo este duelo ante tu exequipo?

Sí, lamentándome, porque ahora me pierdo el próximo partido. Cada vez los duelos se vuelven más importantes. Esta vez es contra FAS en casa, donde no hemos estado bien. Le hemos fallado a nuestra afición y a nosotros mismos.