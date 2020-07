Carlos Carrillo: "Tres días más sino que pasé lo que tenga que pasar"

Carlos Carrillo, futbolista y presidente de ASOFUTPROES, mostró su inconformidad y aseguró en el programa del Güiri Güiri al Aire no haber recibido aún el pago luego de obtener sentencia a su favor tras la demanda contra el Independiente por incumplimiento de contrato.

El equipo vicentino tenía 10 días hábiles para pagarle $5,550 al defensa nacional, pero según explicó a la mesa más redonda "Ya no le sorprende" esta demora y otorgará tres días más de gracia sino procederá con las instancias respectivas.

"En nuestro fútbol puede pasar cualquier cosa...Aquí es donde queda demostrado de que no me han ayudado en nada y que habían querido quedar bien conmigo. Tengo más de seis meses esperando que me paguen", dijo el futbolista.

Carrillo reveló que su apoderado legal presentará una carta al comité directivo de la FESFUT. "Nos hemos visto sorprendidos que el día martes finalizaron los 10 días que tenían para pagar y yo no quiero hacer más problemas de esto, yo lo que quiero que me paguen. Considero que vienen actuando de muy mala fe y lo vienen haciendo desde hace seis meses, precisamente don Juan Pablo (Herrera) que si se mete a estos compromisos debería de ser claro y pagar".

Cristian Villalta dijo que "El Independiente no tendría que inscribirse en la próxima campaña por aquello de los finiquitos que decidió la federación en marzo, a menos que encuentren otro camino. Parece que no hay voluntad de honrar las deudas de parte de esa dirigencia". Por su parte Marcelo Betancourt matizó que tenía la impresión de "que estaban esperando el último minuto para ver cómo se puede renegociar cada una de las deudas".

Carrillo dijo que entre las acciones que realizará están el envío de una carta de la no inscripción de Firpo, equipo que jugará con la categoría que le cedió el Independiente.

"Quedaré a la espera de lo que diga el comité ejecutivo al respecto a mi caso. Yo siempre he dejado las cosas en manos de Dios y de los tribunales porque sabía que no me merecía la situación que pasé. Estoy muy extrañado que se solucione, no creo que vaya a FIFA que protege mucho al futbolista, pero el tribunal acá ha sido claro".

"Nosotros de buena fe les vamos a dar tres días más y si no lo cumplen esperaría que el comité ejecutivo sea claro y a mi no me importaría la no participación del Independiente que le va a ceder la categoría porque se ha jugado demasiado. Están muy sinvergüenzas y si ellos son así conmigo porque yo tenerles un poco de paciencia. Tres días más sino que pasé lo que tenga que pasar", recalcó Carrillo.