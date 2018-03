Carlos Cañadas y su cambio de la arena a la grama con Sonsonate

El veterano preparador de porteros y exarquero profesional, Carlos "Caly" Cañadas, conversó sobre su nueva etapa en el Sonsonate de la primera división, tras 13 años entrenando a los guardametas de las diferentes selecciones nacionales.

Su último proceso fue con la azul playera. Por eso admite que fue difícil salir de la arena para retornar a los engramillados, haciéndose cargo de los guardavallas del "Sonso". También habló de su amistad con Henry Hernández y de la relación profesional entre ambos.

Viene de procesos de selección y ahora se encuentra con un club en el que el trabajo se lleva día a día, ¿cómo ve ese cambio?

Sí, en los equipos el trabajo es más general y completo. A veces en la selección mayor se llegaba unos días antes de la competencia y se hacía trabajo de acondicionamiento técnico, pero con el equipo se empieza desde pretemporada. Definitivamente es un cambio, es diferente, pero también se siente más ese cambio porque yo venía de trabajar en fútbol playa. Entonces pasás de entrenar en la arena a usar tacos y a una superficie sólida.

¿Cómo está el nivel de los porteros que entrena?

Muy bien. Henry (Hernández) y Óscar (Martínez) están bien. Con Henry he trabajado desde selecciones nacionales, desde que él tenía 18 años y volvemos a coincidir. Al otro muchacho lo voy conociendo y aparte de tener condiciones es alguien trabajador, un excelente tipo en lo conductual y ahí vamos desarrollando el trabajo con ellos.

¿Cómo se abrieron las puertas en Sonsonate?

Yo ya había platicado preliminarmente, entregué currículum y un plan de trabajo, pero no se dio nada. Eso fue en los tiempos del profe "Chochera" (Alberto Castillo). Fue en esta oportunidad con la llegada de Henry al equipo, que se menciona que no había nadie en el cargo, y como yo había trabajado con él en selecciones, él me mencionó y salió la posibilidad.

¿Cómo se ha sentido en la ciudad y en el equipo?

Nos hemos quedado por acá en Sonsonate por los horarios de los entrenos y ahorita estoy en la casa de Henry, por el acercamiento que hay con él.

Aparte de ese acercamiento, la relación profesional debe ser diferente...

Aparte de eso, Henry es muy profesional. Antes y después de los entrenos estamos ya haciendo labores. Somos los últimos en irnos porque nos quedamos practicando centros, etcétera.

¿Cómo ve al Sonsonate en este torneo?

Me siento satisfecho con el trabajo que estoy realizando y con el entorno, el ambiente es agradable. Me han dado autonomía para trabajar con los porteros. Henry y Óscar tienen una pelea limpia y profesional, con trabajo dedicado.

¿Y cómo es la relación con el entrenador Garavet Avedissian?

Es un tipo muy accesible, muy profesional. De hecho, tenemos con el cuerpo técnico una relación muy bonita, nos comunicamos mucho y eso es parte de la filosofía, el comunicar qué haremos antes de los entrenamientos.

¿Cómo transmite su experiencia a los porteros que entrena?

A través del trabajo. Recuerde que uno debe involucrarse en el trabajo que se realiza. Si bien yo no hago los ejercicios como lanzarme a atajar, sí hago las actividades y acompaño a mis porteros y soy directo con ellos: si se equivocan, se les dice; si hacen algo bueno, se elogia, pero siempre debe haber una comunicación y predicar con el ejemplo. Ser puntual, respetuoso.